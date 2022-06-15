Sıfır atığın mimarı Başakşehirliler çevre festivali’nde buluştu

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Güzel Gelecek’ projesi kapsamında başlayan geri dönüşüm çalışmaları çığ gibi büyüdü. 7’den 77’ye, okullardan site yönetimlerine ve işletmelere kadar Başakşehir genelinde başlayan geri dönüşüm seferberliği, Başakşehir Çevre Festivali’ne dönüştü. Festivalde en çevreci okullar, öğrenciler, site yönetimleri ve işletmeler ödüllendirildi.

Geri dönüşümde Türkiye'nin en başarılı ilçesi Başakşehir, muhteşem bir çevre festivaline ev sahipliği yaptı. Başakşehir Çevre Festivali ve Ödül Töreni binlerce çevre gönüllüsünün katılımıyla adeta bir şölene dönüştü. Son bir yılda yürütülen sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki okullarda çeşitli yarışmalar düzenlendi, işletme ve site yönetimleri geri dönüşüm çalışmalarına destek verdi. Yarışmalarda geri dönüşüme katkı sağlayan en çevreci okullar ve öğrenciler ile site yönetimleri ve işletmeler ödüllendirildi. Festivale “Deniz Çöpçüsü” olarak tanınan doğa tutkunu Şinasi Yelkenci ve TRT'de sunduğu Sürpriz Kutusu programıyla çocuklara geri dönüşümü sevdiren oyuncu Lemi Filozof'un yanı sıra sosyal medya fenomenleri Burak Tutal, Mert Karakaş, Barbaros Dikmen, Eray Efe ve Kadir Doğrubakar da katıldı.

“SIFIR ATIĞIN MİMARI BAŞAKŞEHİRLİLER”

Geri dönüşümün vücut bulduğu Çevre Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, geri dönüşümün önemine vurgu yaptı. Sıfır atığın asıl mimarlarının Başakşehirliler olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımız sizlerle anlam kazandı. Sizin desteğiniz ve geri dönüşüm sevginiz sayesinde bugünlere geldik” dedi.

“SIFIR ATIK BAŞAKŞEHİR'DE ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ”

Geri dönüşüm alanında önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Hedefimiz, sıfır atığı teknik bir proje olmaktan çıkarıp, bir yaşam kültürüne dönüştürmek. Hedeflerimize yaklaşmak adına yeni tesisler kurduk. Atık toplama noktaları oluşturduk. Teknolojiyi doğanın hizmetine sunduk. Sıfır atık Başakşehir'de ete kemiğe büründürdü. Bundan sonra da bir yaşam biçimi olarak devam edecek” şeklinde konuştu.

PLASTİK BİN YILDA, TENEKE KUTU 100…

Her atığın çöp olmadığına dikkat çekem Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geri dönüşümde bizim için tüm atık malzemeler önemli. Ama plastik maddelere öncelik verelim. Kullanımı çok yaygın olduğu için plastik poşetleri ayrıştırmaya özellikle özen gösterelim. Bir plastik poşet, doğada bin yılda yok oluyor. Kâğıt 3 ayda, teneke kutu 50 ila 100 yıl arasında yok oluyor. Her atık çöp değildir. Lütfen çöplerimizi ayrıştıralım.”

SIFIR ATIK BİLİNCİ ÇOCUKLARA AŞILANDI

Festivalde, Başakşehirlilere geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla, ‘Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesinin maskotları Başakgiller başta olmak üzere birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. TRT Belgesel'in sevilen programı Sıfır Atık'ın sunucusu Doğan Akdoğan'ın sunumuyla gerçekleşen festivalde sihirbaz ve sahne gösterilerinin yanında geri dönüşüm sergisi de açıldı. Festivalde dereceye giren en çevreci okullar ile geri dönüşüme en fazla desteği veren beş site yönetimi ve beş işletme, ödüllerini Başkan Kartoğlu'nun elinden aldı.