Şifa deposu kinoa sütü nasıl yapılır?

Diyet listelerinin vazgeçilmez yiyeceği kinoa insan vücuduna faydaları sayesinde son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Peki kinoa nedir? Vücudumuza faydaları neler? Kinoadan nasıl süt yapılır? Cevapları haberimizde...



Kinoa, chenopodium kinoa bitkisinin tohumudur. İlk kez Güney Amerika'da ekilmeye ve 7.000 sene önce And Dağları'nda besin olarak kullanılmaya başlanan kinoa, İnka toplumu için, oldukça değerli bir besindi.

Kinoa diğer tohumlardan ayrılır. Çüknkü diğer tohumlar gibi öğütülerek veya doğrudan tüketilmez. Pirinç veya bulgur gibi pişirilerek tüketilir. Kinoa çok besleyici bir besindir ve içeriğinde yüksek oranda protein bulunur. Dokuz temel amino asidi içerir. Ayrıca lizin, demir ve B vitamininden zengindir.

Kinoanın vücudumuza faydaları neler?

Kinoa kolay sindirilebilir. Kabızlığa şifa olur. Glüten hassasiyeti olan ve kolesterolü olan hastalar tüketebilir. Vejetaryen ve veganlar yüksek protein içerdiği için mutlaka kinoa tüketmelidir.

İçerdiği demir sayesinde kansızlığa iyi gelir. Antioksidan özelliktedir. Manganez içeriğiyle kemik ve sinir fonksiyonlarının gelişimine yardımcı olur. Kas hücrelerini destekler ve enerji verir. Halsizliğe iyi gelir. Kan şekerini düşürdüğü için diyabet hastaları için tavsiye edilir.

Kinoanın vücudumuza bir zararı var mı?

Kinoayı dikkatli tüketmek önerilir. Çünkü kinoa kan sulandırıcı etkidedir. Fazla tüketilirse kanamalara sebep olabilir. Ayrıca saponin ve fitik asit içeriğiyle bazı vitaminlerin ve minerallerin emiliminin azalmasına neden olabilir.

Kinoa sütü nasıl hazırlanır?

Şifa deposu kinoa sütü hazırlamak için yarım su bardağı kinoa, bir çay kaşığı vanilya özü, bir çay kaşığı toz tarçın, bir yemek kaşığı bala ihtiyacınız olacak. Vanilya özü, tarçın ve bal isteğe bağlı eklenecektir.

Öncelikle yarım su bardağı kinoayı geceden suya koyun. Su üstünü geçecek miktarda olmalıdır. Ertesi gün suyunu süzün ve bir bardak kaynamış suya kinoaları ilave edin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 15 dakika daha pişmesini sağlayın.

Yumuşayan kinoaların üzerine iki bardak su ekleyip blenderdan geçirin. Pürüzsüz kıvama gelince bir tülbent yardımıyla süzün. Süzdükten sonra istediğiniz kıvama gelene kadar su ekleyip tekrar blenderdan geçirin. İçerisine vanilya özü, tarçın ve bal da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.