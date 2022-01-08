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TIMETURK / GENEL / Şiddetli fırtına nedeniyle İDO seferleri iptal

Şiddetli fırtına nedeniyle İDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

2 Saat Önce
2022-01-08 07:24:39
Şiddetli fırtına nedeniyle İDO seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

17.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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