Şiddet gören çocuk kendini böyle belli ediyor

Çocuklar sıklıkla fiziksel ve psikolojik şiddetle karşılaşıyor. Fiziki şiddete uğrayıp bedenine hasar alan çocuk bir süre sonra psikolojik sorunlar da yaşamaya başlıyor. Peki şiddet gören çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir? Bir çocuğun şiddet gördüğünü nasıl anlarız? Sizler için derledik...

Birçok ebeveyn çocuğunun bedenine zarar veriyor, ona fiziki şiddet uyguluyor. Bu kötü tecrübenin çocuğu nasıl etkileyeceğini, ileride ne gibi problemlere neden olacağını maalesef düşünmüyorlar. Ayrıca şiddeti bizzat kendisi yaşamasa da tanık olmak da çocukta ağır ve geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabiliyor. Bu çocuklarda duygusal ve davranış problemleri yaşanması kaçınılmaz bir durum oluyor.

Çocuklar yanlış ve istemediğimiz davranışlar sergileyebilir. Böyle bir durum karşısında ders verme veya disipline etme için çocuğa şiddet göstermek son derece yanlış ve kabul edilemez bir durumdur. Şiddet gören çocuk sadece şiddet uygulamayı öğrenecektir. Çocuk için şiddet normalleşir. Kendisi de kolayca şiddete başvurur hale gelir. Çünkü bu onun için oldukça olağan bir durumdur. Çocuğun böyle bir insan olmasını istemiyorsak çocuğumuzu terbiye etmek adı altında şiddet uygulamaktansa onunla sakince konuşup aşırı hareketlerden kaçınmayı tercih etmeliyiz.

Şiddet çocuklara ne gibi zararlar veriyor?

Şiddet çocukta korku ve kaygı hissetmeye, agresif ruh haline, uyku problemlerine, gelişimsel ve davranışsal gerilemeye, bedensel şikayetlere, güvensizlik duygusuna, uyumsuzluğa, akademik başarısızlığa, odaklanma problemlerine, iletişim sorunlarına ve depresif ruh haline neden olabiliyor.

Şiddet gören çocuk kendini hangi belirtilerle belli eder?

Şiddet gören bir çocuk kendini şiddet uygulayarak, hırçınlaşarak, bağırarak ifade eder. Fevri davranışlar sergileyen bu çocuklar sakin kalmayı bir türlü beceremezler. Arkadaş ortamına ayak uydurmakta zorlanırlar, arkadaş edinemezler. Çünkü kimseyle geçinemezler. Evde sürekli kendilerini odaya kaparlar, yalnız kalmak isterler. Başkalarına karşı güven problemi yaşarlar. Dinlediği şarkılar, çizdiği resimler, yazdığı yazdılar gördüğü şiddeti belli eden unsurlar içerir.

Çocuğa uygulanan şiddete tanık olursanız bunu yapın

Sizin çocuğunuza veya başka bir çocuğa şiddet uygulandığına tanık olursanız mutlaka ama mutlaka kolluk kuvvetlerine haber vermelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.