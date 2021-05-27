SİDA hedefi tam isabetle vurdu

Denizkurdu 2021 Tatbikatı tüm hızıyla başarıyla devam ederken tatbikat kapsamında bir ilk yaşandı. Millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını yaptı ve hedefi başarıyla tam isabetle vurdu.

Denizkurdu 2021 Tatbikatı tüm hızıyla başarıyla devam ederken tatbikat kapsamında bir ilk yaşandı. Millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını yaptı ve hedefi başarıyla tam isabetle vurdu.

Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) ilk atış görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan paylaştı.

Denizkurdu 2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan SİDA'nın atışı görüntülere yansıdı. Görüntülerde milli imkanlarla geliştirilen SİDA'nın ilk atışında hedefi başarıyla vurduğu görülüyor.

400 kilometre seyir menziline sahip

Yerli ve milli savunma sanayi açısından 'heyecan verici' olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.



Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabiliyor.

Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.

Deniz Kuvvetleri, bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikat için Ege ve Doğu Akdeniz'e açıldı. "Denizkurdu 2021" tatbikatı, 25 bin 500 personelin katılımıyla 25 Mayıs'ta başladı.

25 bin 500 personel sahada

Denizkurdu 2021 Tatbikatına 132 gemi, 10 Denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılıyor. Tatbikatta 25 bin 500 personel sahada görev alıyor.

Kaynak: TRT Haber

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