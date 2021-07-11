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TIMETURK / GENEL / Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı

Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı

Antalya'da sıcaktan ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde sabahlamayı tercih etti. Bazıları sahilde çadır kurarken, bazıları ise battaniyeye sarılarak uyudu.

3 Saat Önce
2021-07-11 09:46:56
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı

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ANTALYA'da sıcaktan ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde sabahlamayı tercih etti. Bazıları sahilde çadır kurarken, bazıları ise battaniyeye sarılarak uyudu.

Konyaaltı sahili, gündüzün yanı sıra akşamları ve sabaha karşı da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile gelerek, hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde bazı vatandaşların sabahlamak için sahil ve sahil kenarına çadır kurduğu görüldü. Sabahın ilk ışıklarında bazı vatandaşlar şarkı söylerken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı.

SAHİL VE KENARINDA UYUDULAR

Konyaaltı sahiline yüzmeye, denizin ve güneşin keyfini sürmeye gelenlerin yanı sıra, çadır kuran ve battaniyeye sarılarak uyuyanla da yer aldı. Sıcak hava ve nemden dolayı gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti. Sahilde uyuyanlardan birinin ise park alanında yer alan bir alet üzerinde uyuması dikkati çekti. Bazı vatandaşlar arkadaş gruplarıyla şarkı söyleyip eğlenirken, bazıları ise güneşin ilk ışıklarıyla serin suların tadını çıkardı.

Ailesi ve arkadaşlarıyla sahile çadır kuran Fatih Sonat, "Hava gayet güzel. Dün akşam geldik ve burada çadır kurduk. Sabahın ilk saatlerinde de denize girdik. Kahvaltının ardından çadırda uyumaya devam edeceğiz. Bu sene ilk kez çadır kurarak uyumaya geldik. Bu da çok güzel oldu" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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