Sibel Demirci Erdem kimdir? Ciner Ankara temsilcisi Sibel Demirci Erdem nereli, kaç yaşında? İHA muhabirine tokat attığı görüntülerin basına yansımasının ardından tepkilerin odağında yer alan Muharrem Sarıkaya Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti. Sarıkaya'nın yerine gelen ismin Sibel Demirci Erdem olduğu öğrenildi. Sibel Demirci Erdem daha önce Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürütüyordu. Yeni atamanın ardından Sibel Demirci Erdem'in kim olduğu ve mesleki kariyeri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Sibel Demirci Erdem'in hayatı ve biyografisi...

Sibel Demirci Erdem kimdir? Ciner Ankara temsilcisi Sibel Demirci Erdem nereli, kaç yaşında? İHA muhabirine tokat attığı görüntülerin basına yansımasının ardından tepkilerin odağında yer alan Muharrem Sarıkaya Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti. Sarıkaya'nın yerine gelen ismin Sibel Demirci Erdem olduğu öğrenildi. Sibel Demirci Erdem daha önce Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürütüyordu. Yeni atamanın ardından Sibel Demirci Erdem'in kim olduğu ve mesleki kariyeri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Sibel Demirci Erdem'in hayatı ve biyografisi...

İHA muhabirine tokat attığı ve tartakladığı görüntüleri çıkan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilci Muharrem Sarıkaya baskılara dayanamayarak görevinden istifa etmişti. Muahrrem Sarıkaya'nın görevinden ayrılmasının ardından bu görevin kime verileceği merak eiliyordu. Bünyesinde Show TV, Habertürk TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi kanallar bulunan Ciner Medya Grubu'nda gerçekleşen üst düzey atamalarda yeni Ankara temsilcisi de bekki oldu. Medyaradar'ın haberine göre, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın yerine, Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atandı.

Sibel Demirci Erdem kimdir?

Sibel Demirci Erdem Ciner Medya Grubu'nun yeni Ankara Temsilcisi olarak atandı.

Hatırlanacağı üzere İHA muhabirine tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağında olan Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya baskılara dayanamayarak bu görevinden istifa etmişti. Bu göreve başarılı gazeteci ve televizyoncu Sibel Demirci Erdem atandı.

Habertürk TV'de yaşanan MHP krizi yaşanmıştı. Bu krizin ardından Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir istifa etmişti. Bülent Aydemir'in yerine Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci Erdem getirilmişti.

Sibel Demirci Erdem 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Demirci 48 yaşındadır ve başarılı bir gazeecidir.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Sibel Demirci Erdem Gazetecilik kariyerine 1997'de başladı.

Erdem, 2011 yılında Al Jazeera Türk'te muhabirlik yaptı.

2015'in temmuz ayında Ciner Yayın Holding bünyesindeki Habertürk TV kadrosuna katıldı ve burada muhabir olarak çalıştı.

Daha sonra aynı yayın grubuna bağlı Show TV kanalının Ankara Temsilciliği görevine atandı.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın yerine, Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atandı.

Ciner Medya hakkında

Ciner Yayın Holding, 14 Eylül 2007 tarihinde Ciner Grubu bünyesinde kurulmuş ve gazete, dergi, kitap, radyo ve televizyon yayıncılık, yapımcılık, basım, dijital medya, dağıtım, perakende ve alternatif telekom alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir.

Bünyesinde Show TV, Show Türk, Show Max, Haberturk.com, Habertürk Radyo, Habertürk TV, Habertürk ve Bloomberg HT adlı medya yayın organları ve Bloomberg TV, Newsweek, FHM, Marie Claire Maison, Marie Claire, Food and Travel, GEO, Mother and Baby adlı dergiler bulunmaktadır.