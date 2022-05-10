Show TV’den ''Bakan Nebati skeci'' açıklaması

Güldür Güldür Show'da Bakan Nebati'nin taklidinin yapıldığı skecin yayınlanmaması üzerine ortaya atılan sansür iddialarına Show TV'den yanıt geldi.

Uzun yıllardır Show TV'de ekrana gelen eğlence programı Güldür Güldür Show'un geçtiğimiz hafta yayınlanan tanıtımında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili skeç yeni bölümde ekrana gelmeyince, sansür iddiaları ortaya atılmış ve tepki geçmişti.

Habertürk'teki köşesinde bu konudan bahseden Fatih Altaylı, Show TV üst yönetiminden aldığı bilgileri paylaştı. Altaylı, söz konusu skecin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümde izleyiciyle buluşacağını belirtti.

'SİYASİ HİCİV GELENEĞİNİN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ'

Altaylı'nın, görüşmesini aktardığı kanal yöneticisinin ifadeleri şu şekilde:

"Bu program içinde siyasi skeçler olmasından rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicvin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız, arayıp sorabilirsiniz.

Bu kez de aynen öyle oldu.

Ancak tanıtımı yayınladığımız skeç bu hafta yayınlanmadı. Doğru. Ama bu sansürden değil. Tek nedeni bayram haftası olması. Bayram haftası olduğu için reytingler genel olarak düşüktü ve biz de iyi bir skeci reytinglerin ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin daha yüksek olacağı önümüzdeki hafta yayınlanmasını doğru bulduk.

'O KADAR ŞUURSUZ DEĞİLİZ'

Bugüne kadar çok da ağır eleştiri içeren skeçleri yayınlamış bir kanal olarak, adı geçen bakanın bile güleceği kadar komik olan bir skeci yayınlamamak aklımızdan bile geçmedi.

Eğer böyle bir şeyden çekinse idik, siyasi skeç baştan istemez, bu skecin de bu kadar uzun bir tanıtımını yayınlamazdık. Hem bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz." .