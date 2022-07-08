Shinzo Abe kimdir? Shinzo Abe neden vuruldu? Shinzo Abe neden suikaste uğradı? Japonya'dan gelen bir haber dünya gündemine oturdu. Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan Abe'nin sağlık durumuna dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şinzo Abe'nin neden vurulduğuna dair ise henüz bir bilgi gelmedi.

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe katıldığı bir mitingde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın arkadan yaklaşarak tetiği çekmesi ile Abe kanlar içinde yerde kaldı. Dünya gündemine son dakika olarak geçen haberin detayları gelmeye devam ediyor...

Shinzo Abe neden vuruldu?

Abe, Nara kentinde bir mitingde konuşma gerçekleştirirnken saldırıya uğradı. Polis, 40 yaşlarında olan saldırganın Abe'yi arkasından pompalı tüfekle vurduğunu ve saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının nedeniyse henüz bilinmiyor. Saldırının ardından Japonya Başbakanı Kishida, kampanyasına ara vererek Tokyo'ya döndü. Kishida'nın kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

Shinzo Abe sağlık durmu nasıl?

İki silah sesi ile yere yığılan Abe'nin sağlık durumunun kritik olduğu yerel basında yer alıyor. Abe'nin bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldığını, boynunda kanamasının olduğunu, kalbinin durduğunu açıkladı. Yerel basın da Abe'nin yaşamsal belirti göstermediğini yazıyor.

Shinzo Abe kimdir?

Shinzō Abe 21 Eylül 1954 yılında dünuyaya geldi. Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan kişidir.

Japonya'nın hükûmeti kapsamında 26 Eylül 2006'da özel bir toplantıyla Japonya'nın Başbakanı olarak seçildi. Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon Başbakandır. Parlamenter Kan Abe'nin torunu ve eski dışişleri bakanı Shintarō Abe'nin oğlu.

Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

Siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Shintarō Abe da siyasetçiydi. Annesi Yōko Kishi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızıydı.

9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.

478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır.

28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu. .