Shinzo Abe kimdir? Japonya eski başbakanı Şinzo Abe neden öldü? Shinzo Abe neden vuruldu, saldırgan kim? Dünya gündemine son dakika olarak düşen bir habere göre Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırgan tarafından vuruldu. Kanlar içinde kalan Şinzo Abe'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan eski başbakanın durumunun kritik olduğu belirtiliyordu. Japon medyasında yer alan habere göre Shinzo (Şinzo) Abe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Saldırgan ise gözaltına alındı ancak saldırının nedenine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Japonya'nın eski başkabakı Şinzo Abe bir miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Abe apar topar hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre olay sırasınad iki el ateş sesi duyudu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şinzo Abe hayatını kaybetti. Kurşunların hedefi olan Abe geçtiğimiz yıllarda sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevini bırakmıştı. Japonya tarihine adını yazdıran Abe ülkenin gelişmsinde büyük paya sahipti.

Japonya eski başbakanı Şinzo Abe neden öldü?

Saldırganın Nara kentinde ikamet eden 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğu belirlendi. Saldırıda kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Saldırganın silahlı saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair japon basınında henüz bir detay bulunmuyor.

Shinzo Abe kimdir?

Shinzo Abe 21 Eylül 1954 yılında dünyaya geldi. Silahlı saldırı sonucu 8 Temmuz 2022'de hayatını kaybetti.

Shinzo Abe Japonya'nın başbakanı ve 2006'dan 2007'ye kadar Liberal Demokrat Parti (LDP) Başkanı olarak görev yapan bir Japon politikacıydı.

2012'den 2020'ye kadar. Japon tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanıydı.

Abe ayrıca 2005'ten 2006'ya kadar Junichiro Koizumi'nin altında Kabine Baş Sekreteri olarak görev yaptı ve 2012'de kısaca muhalefet lideriydi.

Abe, 1993 seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Eylül 2005'te Başbakan Junichiro Koizumi tarafından Kabine Baş Sekreteri olarak atandı, ardından Eylül 2006'da başbakan ve LDP başkanı olarak değiştirildi. Ardından Ulusal Diyet'in özel bir oturumu tarafından başbakan olarak onaylandı ve Japonya'nın savaş sonrası en genç üyesi oldu.

Abe, Eylül 2012'de ikinci kez LDP başkanı olmak için yapılan oylamada eski savunma bakanı Shigeru Ishiba'yı mağlup ederek beklenmedik bir siyasi geri dönüş gerçekleştirdi. 1948'de Shigeru Yoshida'dan bu yana göreve dönen ilk eski başbakan oldu.

Abe, siyasi yorumcuların geniş ölçüde sağcı bir Japon milliyetçisi olarak tanımladığı muhafazakar biriydi.

Metropolitan Polisi, saldırgan olduğu iddia edilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'yı cinayete teşebbüsten tutukladı. Abe, 8 Temmuz 2022 öğleden sonra yaralarına yenik düştü. Abe, suikasta uğrayan beşinci eski Japon başbakanı.

Türkiye'den kanlı saldırıya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Şinzo'ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

.