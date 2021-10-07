Kripto para piyasasında son günlerde Shiba Coin rüzgarı esiyor. Bitcoin gibi ana kripto paraların da değer kazandığı son bir kaç günde Shiba Coin yüzde 300'ün üzerinde değer kazandı. Yatırımcısını sevindiren Shiba Coin'e olan ilgi bu artıştan sonra adeta patlama yaşadı. Shiba Coin almak isteyen kripto para yatırımcıları Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin nereden nasıl alınır? gibi soruları sormaya başladı. Peki Shiba Coin yükselmeye devam eder mi? İşte Shiba Coin ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

Kripto para piyasasında son günlerde Shiba Coin rüzgarı esiyor. Bitcoin gibi ana kripto paraların da değer kazandığı son bir kaç günde Shiba Coin yüzde 300'ün üzerinde değer kazandı. Yatırımcısını sevindiren Shiba Coin'e olan ilgi bu artıştan sonra adeta patlama yaşadı. Shiba Coin almak isteyen kripto para yatırımcıları Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin nereden nasıl alınır? gibi soruları sormaya başladı. Peki Shiba Coin yükselmeye devam eder mi? İşte Shiba Coin ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

Dogecoin katili olarak adlandırılan Shiba Coin yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son günlerde inanılmaz bir değer artışı gösteren Shiba Coin kirpoto para yatırımcılarının radarına girmiş durumda. Son bir haftada yüzde 300'ün üzerinde değer kazanan Shiba Coin'in bu performansı yatırımcıların ağzını sulandırdı. Kripto para yatırımcıları Shiba Coin'de yükselişin devam edip etmeyeceğini sorgularken bir yandan da Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin nereden nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor. Son bir kaç hafta kripto para yatırımcılarını mutlu etti. Özellikle ana kripto paralarda yani bitcoinde yaşanan yükseliş Çin'de yaşanan olumsuzluklara rağmen devam etti. Bu yükseliş yatırımcıları cesaretlendirdi. Altcoinlerde yaşanan artışlar da bir çok kişiyi sevindirdi. Ancak Shiba Coin'de yaşanan inanılmaz yükseliş herkesi şaşırttı. Peki Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin nereden nasıl alınır?

Shiba Coin ne kadar?

Son günlerin en popüler kripto parası hiç kuşkusuz Shiba Coin oldu. Shiba Coin son 7 günde +332,55% değer kazandı. Shiba Coin anlık olarak $ 0,00002212 değeri seviyelerindedir. TL bazında ise 6 Ekim saat 13.00 itibari ile Shiba Coin ₺0.0002791 TL civarında işlem görüyor.

Shiba Coin nereden nasıl alınır?

Shiba Coin almak isteyen ve Shiba Coin'e yatırım yapmak isteyenler Shiba Coin nereden alınır sorusunu sormaya başladı. Shiba Coin almak için öncelikle güvenilir bir kripto para borsasına girmeniz gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kripto para borsasının güvenilir olduğuna dikkat edin. Ardından kripo para borsası ile Shiba Coin alıp satabilirsiniz.

Shiba Coin (Shiba Inu) nedir?

Shiba Inu (kodu: SHIB), aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. "DOGE Killer", olarak adlandırılan krito para, Dogecoin'den sonra piyasaya sürülmüştür ve Mayıs 2021 itibarıyla 6 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir. Fiyatı oldukça düşüktür, bu sayede kullanıcıların "milyarlarca hatta trilyonlarca tane satın almasına" olanak tanımaktadır, şu anda yaklaşık 400 trilyon Shiba Token dolaşımdadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.