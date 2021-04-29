SGK yapılandırma 2. taksit ödeyenler tam kapanmadan muaf mı? SGK prim borcu ödeyecekler sokağa çıkabilir mi?

7256 Sayılı Kanun kapsamında devlete borcu olanlar için yapılandırma fırsatı sunuldu. Bu kapsamda binlerce kişi yapılandırma başvurusunda bulundu. SGK prim borçları için de yapılandırma 2. taksit ödemesi 30 Nisan 2021'de bitecek. Tam kapanma dönemine denk gelen 30 Nisan'da SGK yapılandırma 2. taksit ödeyenler tam kapanmadan muaf mı? SGK prim borcu yapılandırma 2. taksit ödeyecekler sokağa çıkabilir mi? SGK prim borcu ödemek isteyenler tam kapanmada vergi dairelerine gidebilecek mi?

29 Nisan'da başlayım 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanma döneminde milyonlarca kişi evinde olacak. SGK prim borçlarını ödeme son günü 30 Nisan olarak açıklanmıştı. 30 Nisan'da SGK borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar tam kapanmada kendilerinin muaf olup olmayacağını sorguluyor. Peki SGK borcu yapılandırma 2. taksit ödeyenler tam kapanmadan muaf mı? SGK prim borcu ödeyecekler sokağa çıkabilir mi? SGK prim borcu ödemek isteyenler tam kapanmada vergi dairelerine gidebilecek mi?

30 Nisan'da SGK borcu ödeyenler tam kapanmadan muaf mı?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirdi. SGK yapılandırma prim borcu 2. taksit ödemesini yapacaklar da tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacaklarını merak ediyordu. Banlık "Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için herhangi bir muafiyet tanınacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte 30 Nisan'da SGK borcu ödeyenler tam kapanmadan muaf mı sorusunun yanıtı;

İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2'nci taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

SGK prim borcu ödeyecekler sokağa çıkabilir mi?

SGK prim borcu yapılandırma fırsatından yararlanıp 1. taksidi ödemek isteyen vatandaşlar 30 Nisan günü durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkabilir.

SGK prim yapılandırma 2. taksit öemesi son gün ne zaman?

Vergi başta olmak üzere Maliye'ye olan borçlarda ilk iki taksit şubat ve mart aylarında tahsil edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarda ilk taksit mart ayında ödenirken, ikinci taksit ödemeleri bu ay yapılıyor. SGK prim yapılandırma 2. taksit ödemesi son gün 30 Nisan olarak açıklanmıştı.

Dikkat! Yapılandırmanız bozulabilir

Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Sonraki dönemde ise yılda en fazla iki taksit aksatılabilecek. İkiden fazla taksiti aksatanların yapılandırmaları bozulacak.

SGK prim borcu yapılandırma 2. taksit ödemesi nasıl ve nereye yapılır?

Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.