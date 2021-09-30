SGK müdürlükleri 30 Eylül'de kaça kadar açık? Borç yapılandırma 30 Eylül Perşembe SGK merkezleri kaçta kapanıyor? 7326 sayılı borç yapılandırma kanunundan yaralanmak isteyen vatandaşlar için son saatlere girildi. Milyonlarca vatandaşlar borç yapılandırmadan yararlanarak borçlarının faiz yükünden kurtuldu ve borçlarını zorlanmadan ödeyebileceği geniş vadeli ödeme imkanı yakaladı. SGK borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyen ancak çeşitli nedenlerle son güne bırakan vatandaşlar SGK merkezlerinin 30 Eylül'de saat kaça kadar çalıştığını merak ediyor.

SGK müdürlükleri 30 Eylül'de kaça kadar açık? Borç yapılandırma 30 Eylül Perşembe SGK merkezleri kaçta kapanıyor? 7326 sayılı borç yapılandırma kanunundan yaralanmak isteyen vatandaşlar için son saatlere girildi. Milyonlarca vatandaşlar borç yapılandırmadan yararlanarak borçlarının faiz yükünden kurtuldu ve borçlarını zorlanmadan ödeyebileceği geniş vadeli ödeme imkanı yakaladı. SGK borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyen ancak çeşitli nedenlerle son güne bırakan vatandaşlar SGK merkezlerinin 30 Eylül'de saat kaça kadar çalıştığını merak ediyor.

Kamuya borcu olan milyonlarca vatandaş 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan yararlandı. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu ve geniş taksitli ödeme imkanı ile borçlarını sıfırlama imkanı yakaladı. Borç yapılandırma başvurusunun son günü 30 Eylül olarak açıklandı. Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 30 Eylül'de SGK müdürlüklerinin kaça kadar açık olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

SGK müdürlükleri 30 Eylül'de kaça kadar açık?

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan duyuruda SGK müdürlüklerinin 30 Eylül'de kaça kadar açık olacağına dair açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar açık olup vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

30 Eylül Perşembe SGK merkezleri kaçta kapanıyor?

SGK merkezleri ve il müdürlükleri vatandaşa 30 Eylül'de hizmet vermek için geç saatlere kadar açık olacakç.

SGK borç yapılandırması nasıl yapılır?

SGK borcu olanlar ve yapılandırma başvurusu yapmak isteyenler e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi.

Borç yapılandırma saat kaçta bitecek?

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamaya göre, borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.