SGK açıkladı! Almayı sakın unutmayın! Milyonlarca kişiye binlerce lira ödeniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dan çok kritik bir açıklama geldi. Bir çok kişinin bilmediği yardımlar bazen SGK'dan alınmıyor ve o hak kayboluyor. SGK tarafından yapılan karşılıksız ödemelerin alınması için ise sınır 5 yıl. SGK tarafından rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme, ilaç ve ve yolluk gibi birçok başlık altında ödeme yapılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dan çok kritik bir açıklama geldi. Bir çok kişinin bilmediği yardımlar bazen SGK'dan alınmıyor ve o hak kayboluyor. SGK tarafından yapılan karşılıksız ödemelerin alınması için ise sınır 5 yıl. SGK tarafından rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme, ilaç ve ve yolluk gibi birçok başlık altında ödeme yapılıyor.

SGK tarafından karşılıksız olarak milyonlarca kişiye yapılan ödemeler bazen ya unutulduğu için yada vatandaşın haberi olmadığı için alınmıyor. 7 bin 325 liraya kadar çıkan bu ödemeler için SGK'dan uyarı geldi. Eğer SGK'dan ödeme almaya hak kazandıyssanız bunu almabilmek için sınır 5 yıl.SGK tarafından rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme, ilaç ve ve yolluk gibi birçok başlık altında ödeme yapılıyor.

Sorgulama nasıl yapılır?

Devlette unutulan paralar, e-Devlet ‘SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

Hangi yardımlar için ne kadar ödeme yapılıyr?

İş göremezlik raporu

Ödeme son 3 aylık brüt kazanca göre hesaplanıyor. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 65.40 lira, yatarak tedavilerde 49.05 lira. Örneğin; 30 gün rapor alan asgari ücretliye 28 gün üzerinden yatarak tedavide 1.373 lira, ayakta tedavide ise 1.831 lira ödeme yapılıyor.

Sağlık için yol gideri

Tedavi için yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Ödemede ‘karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi' dikkate alınıyor.

Yetime çeyiz desteği

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesiliyor. Kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Başvuru nikah kıyıldığı tarihten sonra 5 yıl içinde yapılabilir.

Doğum iznine 7.325 Lira

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme 7.325 lira.

201 lira emzirme parası

SGK, halk arasında ‘süt parası' olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu ödeme de 1 Ocak itibarıyla 201 liraya çıktı.

Hasta ve engelliye bakana da var ödeme

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara ve akrabaya evde bakım parası ödüyor. Bu ödeme 1.544 liraya çıktı.

Cenaze yardımı için 360 gün sigorta yeter

Vefat eden sigortalı veya emeklinin geride kalanlarına devlet aylık bağlayarak sahip çıkmanın yanı sıra cenazenin kaldırılabilmesine yönelik cenaze yardımı da yapıyor. Ödenek 1 Ocak itibarıyla 801 lira olarak uygulanıyor. Aynı şekilde memurlar için de 801 liralık cenaze ödeneği bulunuyor.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.