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Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına soruşturma başlatıldı

TIMETURK / GENEL / Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına soruşturma başlatıldı

Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına soruşturma başlatıldı

Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına soruşturma başlatıldı! CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabı üzerinden sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekmişti. Paylaşımlar hakkında harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

2 Saat Önce
2022-04-25 11:58:52
Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına soruşturma başlatıldı

Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına soruşturma başlatıldı! CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabı üzerinden sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekmişti. Paylaşımlar hakkında harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

Sezgin Tanrıkulu ne dedi?

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından "107 yıl önce #24Nisan1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan sert tepki

Tanrıkulu'nun paylaşımna sosyam medyadan pek çok kişi tepki gösterdi. Sevim isimli sosyal medya kullanıcısı Tanrıkulu'na tepki göstererek, "Ermeniler Kürtleri katletti Sezgin Bey. Ve siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Katlettikleri içindir ki, Osmanlı Hükûmeti 1915'te Tehcir (zorunlu göç) yasasını çıkarmaya mecbur oldu. Bu yasa çıkmasa, belki siz de şu ân yaşamıyor olacaktınız.. El insaf Sezgin Bey, el insaf!" dedi. .

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