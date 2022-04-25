Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu hakkında neden soruşturma açıldı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaşım büyük tepkilere neden olmuştu. Sezgin Tanrıkulu hakkında paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. İşte Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama ve gelen tepkiler...

Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu hakkında neden soruşturma açıldı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaşım büyük tepkilere neden olmuştu. Sezgin Tanrıkulu hakkında paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. İşte Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama ve gelen tepkiler...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı. Sezgin Tanrıkulu 24 Nisan'da yaptığı paylaşım herkesin tepkisini çekmişti. Paylaşıma sosyal medyadan da binlerce kişi tepkisini göstermişti.

Sezgin Tanrıkulu hakkında neden soruşturma açıldı?

Başsavcılık "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

Sezgin Tanrıkulu ne dedi?

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından "107 yıl önce #24Nisan1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Paylaşıma peş peşe tepkiler geldi

CHP Milletvekili Sezin Tanrıkulu'nun paylaşımına sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterdi. İşte gelen tepkilerden bazıları;

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