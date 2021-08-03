Sezgin Baran Korkmaz Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi mi oldu? Avusturya'da tutuklu bulunan ve Türkiye ve ABD'nin iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine kayyum heyeti tarafından atandığı iddialara ilişkin Türk Hava Kurumu (THK) açıklama yaptı. Açıklamada bir dönem Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine, 24 Ekim 2016'da THK Havacılık Vakfı yönetim kurulu toplantısında karar verildiği vurgulandı. Korkmaz'ın daha sonra kendi isteğiyle bu görevden istifa ettiği açıklandı.

Avusturya'da tutuklu bulunan ve Türkiye ve ABD'nin iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine kayyum heyeti tarafından atandığı iddialara ilişkin Türk Hava Kurumu (THK) açıklama yaptı. Açıklamada bir dönem Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine, 24 Ekim 2016'da THK Havacılık Vakfı yönetim kurulu toplantısında karar verildiği vurgulandı. Korkmaz'ın daha sonra kendi isteğiyle bu görevden istifa ettiği açıklandı.

Sezgin Baran Korkmaz kara para aklama şuçlamalarıyla kırmızı bültenle aranıyordu. ABD'nin de aradığı Sezgin Baran Korkmaz geçtiğimiz aylarda Avusturya'da yakalanarak tutuklanmıştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine kayyum heyeti tarafından atandığına dair çıkan haberlerden sonra Türk Hava Kurumu'ndan açıkalama geldi.

Sezgin Baran Korkmaz Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi mi oldu?

Türk Hava Kurumu Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine kayyum heyeti tarafından atandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine, 24 Ekim 2016'da THK Havacılık Vakfı yönetim kurulu toplantısında alınan kararla atandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kişinin atandığı dönemde THK kayyum heyeti görev yapmamakta olup ilgili tarihte THK Havacılık Vakfı ve THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan'dır. Öte yandan, Sezgin Baran Korkmaz adlı kişi, 24 Ekim 2018'de üniversite mütevelli heyet üyeliğinden kendi isteğiyle istifa etmiştir. Kayyum heyeti ise bu tarihten 1 yıl sonra 16 Ekim 2019'da göreve gelmiştir. Görüldüğü üzere, THK kayyum heyetinin, Sezgin Baran Korkmaz'ın THK Üniversitesi mütevelli heyetine atanmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yapılan atamalar ve istifa ile ilgili evrak kurumlarımızda tarihleriyle birlikte resmi kayıtlarda mevcuttur."

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz 7 Kasım 1977 yılında Kars'ta dünyaya gelmişti. Sezgin Baran Korkmaz aslen Karslıdır. Sezgin Baran Korkmaz Türk iş insanı ve girişimci kimliği vardır. Sezgin Baran Korkmaz SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır.

Sezgin Baran Korkmaz 44 yaşındadır.

Sezgin Baran Korkmaz Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranıyor.

Sezgin Baran Korkmaz Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.

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