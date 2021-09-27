Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynamıştı? Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı. Trafikte yol verme mevzusu yüzünden çıkan tartışmada Sezer Öztürk tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sezer Öztürk Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde top koşturmuştu. Futbol severlerin yakından tanıdığı isim olan Sezer Öztürk'ün kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynamıştı? Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı. Trafikte yol verme mevzusu yüzünden çıkan tartışmada Sezer Öztürk tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sezer Öztürk Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde top koşturmuştu. Futbol severlerin yakından tanıdığı isim olan Sezer Öztürk'ün kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı. Yıol verme tartışması sonrası iddiaya göre otomobilden ateş ederek olay yerinden ayrılan Sezer Öztürk 1 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Sezer Öztürk'ün kim olduğu bu olaydan sonra merak edilmeye başlandı. Olay sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Öztürk'ün firari olduğu belirtiliyor.

Sezer Öztürk kimdir?

Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 yılında Almanya'nın Velbert kentinde dünyaya geldi. Sezer Öztürk eski futbolcudur. . Almanya'da Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Sezer Öztürk, burada üçüncü nesil Türk olarak Türklerin yoğun yaşadığı bir kasaba olan Velbert'de büyüdü. Futbola küçük yaşta başlayan Sezer Öztürk değişik kulüplerde top koşturdu. İşte Sezer Öztürk'ün futbolculuk kariyeri;

Türkgücü Velbert: Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı. Büyük kabiliyeti hemen fark edildi ve sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'nın altyapılarına transfer oldu.

Rot-Weiss Essen: Rot-Weiss Essen'de oynarken henüz 11 yaşındayken Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'nin dikkatini çekti ve Bayer 04 Leverkusen'nın altyapısına geçti.

Bayer Leverkusen: 1996'da Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına geçti. 2002-03 sezonunda U-19 takımı ile birlikte Almanya ikincisi olurlarken, Öztürk final maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Sonraki sezon Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşme imzaladı ve dördüncü ligde mücadele eden ve Bayer Leverkusen'ın ikinci takımı olan Bayer 04 Leverkusen'de düzenli olarak oynamaya başladı. Kariyerinin ilk maçında takımı SW Essen'e 2-1 yenilirken, kariyerinin ilk golünü attı.

Öztürk, 2003-04 sezonunda A takıma yükseldı. Burada fazla forma şansı bulamadı. 23 Ekim 2004'te 1. FC Kaiserslautern karşısında 77. dakikada Jermaine Jones yerine oyuna dahil olup ilk Bundesliga maçına çıktı. O sezon 7 lig karşılaşmasına çıkabildi. Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilip, zaman zaman ilk 18'e alınsa da forma şansı bulamadı. İkinci takımda ise 22 maçta 13 gol atarak, lig birincisi olarak üçüncü lig olan Regionalliga'ya çıkmalarında büyük katkıda bulundu.

Germinal Beerschot: 2005-2006 sezonun Ocak transfer döneminde Belçika'nın Beerschot AC takimina kiralik giden Sezer, burada oynadığı 8 maçta 1 gol kaydetti.

1. FC Nürnberg: Bayer Leverkusen'de bekleneni veremeyince, 1. FC Nürnberg takımına transfer oldu ve burada 1 sezon kaldı fakat sadece iki müsabakada oynama fırsatı buldu.

Manisaspor Kulübü: Almanya'da oynama fırsatı bulamayacağını anlayan Sezer, şansını Türkiye'de denemeye karar verdi ve neticesinde Manisaspor'a transfer oldu. Manisaspor'da genç yaşına rağmen takımda çabuk yer buldu ve düzenli olarak oynamaya başladı. Manisaspor'daki ilk iki sezonunu Süper Lig'de oynasa da üçüncü sezonunu 1. Lig'de geçirdi. Burada Sezer, takımı sırtlayan oyuncu oldu ve 31 1. Lig müsabakasında 14 gol kaydederek takımının en golcü futbolcusu olma başarısını gösterdi. Bunun yanında birçok asist vererek dikkat çekti ve Manisaspor'un ligi lider bitirip Süper Lig'e yükselmesine büyük katkıda bulundu.

Eskişehirspor: 2009-10 sezonun ilk devresini Manisaspor'da oynadı ve sezonun ara transfer döneminde Turkcell Süper Lig'in başarılı takımlarından Eskişehirspor'a 850.000 € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu ve 31 Mayıs 2012 tarihine kadar geçerli olan 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Burada gösterdiği başarılı performans sayesinde Türkiye A millî takımına seçilmeyı başardı.

Fenerbahçe: 1.5 yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin € + Abdülkadir Kayalı karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.Sezer Fenerbahçe'de sakatlıklardan kurtulamadığı için tam performans gösterememistir.Sezer 2012-2013 sezonunda Bursaspor ile oynanan maçta son 5 dakika oyuna girmiştir ve bu sezon ilk kez forma şansı bulmuştur.

Beşiktaş: Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin € bonservis bedeli ödenmiştir. Sezer Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. 10 Ekim 2013 tarihinde, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçından sonra İbrahim Toraman ile yaptığı kavgadan sonra sınırsız olarak kadro dışı bırakıldı.

Başakşehir: 2014-15 sezonunda da tıpkı Gökhan Süzen, İbrahim Toraman ve Michael Eneramo gibi kadroda düşünülmeyen Sezer, 2014-15 transfer döneminin son gününde 1 Eylül'de Eneramo'nun bedelsiz transfer olduğu ve eski hocası Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı İstanbul Başakşehir FK'e kiralanmıştır. Aynı zamanda oyuncunun maaşının bir kısmının kulüp tarafından ödeneceği de ifade edilmiştir.[2] Oyuncu bu takım ile 10 resmi maça çıkıp 2 gol attıktan sonra beklediği şansı bulamadığı gerekçesile sözleşmesini çift taraflı feshederek Beşiktaş'a döndü.

Eskişehirspor: Sezer Öztürk, 2014-15 devre arasında ise eski takımı Eskişehirspor'a kiralanmış ve ilk maçına Kupa'da Diyarbakır BŞB karşısında 4 Şubat 2015 günü çıkmıştır.

Millî takım kariyeri

Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.

48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetmiştir.

Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almamıştır.

Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katildi ve final oynadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.