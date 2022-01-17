Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözlerini değiştirecek mi? Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' sözleri nedeniyle binlerce kişi tarafından tepkilere neden oldu. Dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle vatandaşların öfkesine neden olan Sezen Aksu'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva ile ile ilgili bölümün şarkından çıkarılıp çıkarılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözlerini değiştirecek mi? Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'nun yeni şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak" sözleri nedeniyle binlerce kişi tarafından tepkilere neden oldu. Dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle vatandaşların öfkesine neden olan Sezen Aksu'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva ile ile ilgili bölümün şarkından çıkarılıp çıkarılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'nun yeni şarkısı sosyal medaya gündem oldu. Bu kez şarkının güzelliği ile değil, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle Sezen Aksu'ya öfke büyüktü. Twitter'da yüz bine yakın kişi #sezenaksuhaddinibil etiketi ile mesaj paylaştı. Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili sözleri olay oldu.

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözlerini değiştirecek mi?

Vatandaşlar dini değerlere hakaret edildiği iddiasıyla şarkının yasaklanmasını yada şarkı sözlerinin değiştirilmesini talep ediyor. Sezen Aksu'dan ise gelen tepkilere yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.

Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri neler?

Sezen Aksu'nun son şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak"da yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepkilere neden oldu. Peki Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri neler?

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.