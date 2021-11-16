Sezai Karakoç'un cenaze namazı ne zaman? Sezai Karakoç'un cenazesi nereden kalkacak? Sezai Karakoç'un cenazesi nereye defnedilecek?

Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç 88 yaşında vefat etti. Vefatından sonra internette Sezai Karakoç'un cenaze namazı ne zaman? Sezai Karakoç'un cenazesi nereden kalkacak? Sezai Karakoç'un cenazesi nereye defnedilecek? soruları aranmaya başladı. Sezai Karakoç'un cenazesi hakkında merak edilen soruların cevabı haberimizde.