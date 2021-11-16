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Sezai Karakoç'un cenaze namazı ne zaman? Sezai Karakoç'un cenazesi nereden kalkacak? Sezai Karakoç'un cenazesi nereye defnedilecek?
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TIMETURK / GENEL / Sezai Karakoç'un cenaze namazı ne zaman? Sezai Karakoç'un cenazesi nereden kalkacak? Sezai Karakoç'un cenazesi nereye defnedilecek?

Sezai Karakoç'un cenaze namazı ne zaman? Sezai Karakoç'un cenazesi nereden kalkacak? Sezai Karakoç'un cenazesi nereye defnedilecek?

Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç 88 yaşında vefat etti. Vefatından sonra internette Sezai Karakoç'un cenaze namazı ne zaman? Sezai Karakoç'un cenazesi nereden kalkacak? Sezai Karakoç'un cenazesi nereye defnedilecek? soruları aranmaya başladı. Sezai Karakoç'un cenazesi hakkında merak edilen soruların cevabı haberimizde.

2 Saat Önce
2021-11-16 20:39:30
Sezai Karakoç'un cenaze namazı ne zaman? Sezai Karakoç'un cenazesi nereden kalkacak? Sezai Karakoç'un cenazesi nereye defnedilecek?

Ünlü şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç 88 yaşında vefat etti.

Karakoç'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak, cenaze namazının ardından naaşı, Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilecek.

Sezai Karakoç neden vefat etti?

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı, Sezai Karakoç'un vefat nedenine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bıyıklı, ''Arayıp soran dostlar için şu bilgiyi vereyim. Üstad Sezai Karakoç Kovid sebebiyle değil yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde vefat etmiş. Kimseye yük olmadan Rabbimize emaneti teslim etmiş. Hayatı boyunca ahlakını kuşandığı Efendimize komşu olsun İnşallah...'' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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