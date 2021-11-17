Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden ve düşünce insanlarından biri olan Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Edebiyat camiasını yasa boğan ölüm sonrası Sezai Karakoç'un nereye defnedileceği ve mezarının nerede olacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sezai Karakoç'u son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyenler Sezai Karakoç nereye defnedilecek? Sezai Karakoç cenazesi ne zaman saat kaçta? Sezai Karakoç hangi mezarlığa gömülecek? sorularına yanıt arıyor.

Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden ve düşünce insanlarından biri olan Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Edebiyat camiasını yasa boğan ölüm sonrası Sezai Karakoç'un nereye defnedileceği ve mezarının nerede olacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sezai Karakoç'u son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyenler Sezai Karakoç

22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Türk şair, yazar, ve düşünür Sezai Karakoç 88 yaşında Fatih'te hayata gözlerini yumdu. Acı haber Sezai Karakoç'un yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Sezai Karakoç'u son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen sevenleri Sezai Karakoç nereye defnedilecek? Sezai Karakoç cenazesi ne zaman saat kaçta? Sezai Karakoç hangi mezarlığa gömülecek? sorularını sormaya başladı. Sezai Karakoç'un cenazesi için beklenen açıklama geldi.

Sezai Karakoç nereye defnedilecek? Sezai Karakoç cenazesi ne zaman saat kaçta?

Sezai Karakoç'un cenazesi Fındıkzade Ahmetvefik Paşa Caddesindeki evinden alınarak Şehzadebaşı Camii'ne götürülecek. Sezai Karakoç'un cenazesi Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.

Sezai Karakoç hangi mezarlığa gömülecek?

Sezai Karakoç Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilecek.

Sezai Karakoç'un hayatı

Ahmet Sezai Karakoç (Türk şair, yazar, düşünür ve siyasetçi) 22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır Ergani'de dünyaya geldi.

Babası Yasin Bey olup I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde çarpışırken Ruslara esir düşmüştür. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesi Hüseyin Bey de Plevne Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın teşekkürünü kazanmıştır. Annesinin ismi ise Emine idi ve ev hanımıydı. Ahmet Sezai Karakoç[2] İlkokul eğitimini 1938-1944 yılları arasında Ergani'de tamamladı. 1944 yılında sınavlara girip Maraş Ortaokulu'nda parasız yatılı olarak okumaya hak kazandı. 1947-1950 yılları arasında lise eğitimini yine parasız yatılı olarak Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimi boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanları dahilinde eğitimine devam edebileceği yatılı tek bölüm Siyasal Bilgiler Fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955'te fakültenin Maliye Bölümünden mezuniyetle tamamladı. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümüne atandı.

Daha sonra Maliye Müfettişliği sınavına girdi ve sınavı kazandı. 11 Ocak 1956'da müfettiş yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul'da gelirler kontrolörü oldu. Bir ara Ankara'ya çağrılıp Yeğenbey Vergi Dairesi'nde görevlendirildiyse de kısa bir müddet sonra yine İstanbul'daki görevine döndü. Görevi icabı Anadolu'yu çok gezdi ve birçok il ve ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı buldu. 1960-1961 yıllarında yedek subay olarak yaptığı askerlik görevinden sonra İstanbul'daki görevine kaldığı yerden devam etti. 1965'ten 1973'e kadar birçok kez istifa etti. 1973'ten bu yana da hiçbir resmi görev almadı.

Şairin nüfus kaydında doğum günü 22 Ocak olarak görülmekle beraber kendisi gerçek doğum gününün mayıs ayı içerisinde olduğunu belirtmektedir.

İstanbul'da Diriliş Yayınları ve "Diriliş" dergisini kurdu. 1990 yılında "güller açan gül ağacı" amblemiyle Diriliş Partisini kurdu. Yedi yıl partinin genel başkanlığını yürüttü. Ancak bu parti 19 Mart 1997'de üst üste iki genel seçime girmediği için kapatıldı. 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile ödüllendirildi. Bakanlığa, ödülün para kısmının kültür sanat işlerine harcanmasını, diğer kısmınınsa posta ile bildirdiği adrese yollanmasını rica ettiği bir mektup yolladı. 2007 yılında Yüce Diriliş Partisini kurdu ve partinin genel başkanlık görevini yürütmüştür. 2007 yılının Nisan ayından ölümüne kadar her cumartesi akşamları, Yüce Diriliş Partisi İstanbul İl Başkanlığında değerlendirme konuşmaları yapmıştır. Bu konuşmalar partinin internet sitesinden canlı olarak yayınlanmıştır. Karakoç, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü fakat kendisine verilen plaket ve para ödülünü reddederek bu ödülü almaya gitmedi.

16 Kasım 2021 günü hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.