Seylan Yaz kimdir? Med-Kim Kimya Sanayi Genel Müdürü Seylan Yaz'a kargo tuzağı!

Seylan Yaz kimdir? İzmir'in tanınan iş insanlarından ve defalarca İzmir'de vergi rekortmeni olan Seylan Yaz, kargocu kılığıyla gelerek imzasını alan dolandırıcılar yüzünden oldukça zor günler yaşıyor. Seylan Yaz hakkında, düzenleme tarihi 31 Mayıs 2019, ödeme tarihi ise 28 Ağustos 2020 olan 19 milyon euroluk (330 milyon lira) tek senetle icra takibi başlatıldığı ortaya çıktı. PTT görevlisi kılığına girerek Yaz'ın imzasını alan ve sahte senetle icra takibi başlatan 6 şüpheli gözaltına alındı ve tutulandı. Yaşanan gelişmelerden sonra Seylan Yaz'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Seylan Yaz kimdir? İzmir'in tanınan iş insanlarından ve defalarca İzmir'de vergi rekortmeni olan Seylan Yaz, kargocu kılığıyla gelerek imzasını alan dolandırıcılar yüzünden oldukça zor günler yaşıyor. Seylan Yaz hakkında, düzenleme tarihi 31 Mayıs 2019, ödeme tarihi ise 28 Ağustos 2020 olan 19 milyon euroluk (330 milyon lira) tek senetle icra takibi başlatıldığı ortaya çıktı. PTT görevlisi kılığına girerek Yaz'ın imzasını alan ve sahte senetle icra takibi başlatan 6 şüpheli gözaltına alındı ve tutulandı. Yaşanan gelişmelerden sonra Seylan Yaz'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Sabah gazetesinin haberine göre İzmir'de defalarca vergi rekortmeni seçilen Med-Kim Kimya Sanayi Genel Müdürü Seylan Yaz, dolandırıcıların tuzağına düştü. Kargocu kılığında gelerek Yaz'a kargo teslim edip imzasını alan dolandırıcılar, 330 milyon TL'lik icra takibi başlattı.

Seylan Yaz kimdir?

Seylan Yaz Med-Kim Kimya Sanayi'nde Genel Müdür olarak görev yapıyor. Seylan Yaz ülkemizin önemli iş insanlarından biridir. Seylan Yaz İzmir'in vergi rekortmeleri arasındadır.

Kargo kılığında gelen dolandırıcılar Seylan Yaz'dan aldıkları imza ile icra takibi başlattı. Takip ve senet alacaklısı görünen Abdülbaki Tunçdemir'i tanımadığını ifade eden Yaz, icraya itiraz edip savcılığa durumu bildirdi. Tunçdemir'in Romanya'da pek çok dolandırıcılık eylemine adının karıştığı ve ceza aldığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtığı belirlendi. İncelenen kamera görüntülerinde PTT görevlisi kılığına girerek Yaz'ın imzasını alan ve sahte senetle icra takibi başlatan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Abdülbaki Tunçdemir ve 5 şüpheli hakkında fikir ve eylem birliği içerisinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Med-Kim hakkında

Diagnostik alanında hizmet vermek amacı ile 1989 yılında İzmir de kurulan firmamız, İzmir, İstanbul ve Ankara temsilciliklerinde görevli, tamamı konusunda eğitimli 250'yi aşkın dinamik personeli ile hekimlerimizin ihtiyacı olan kaliteli ve doğru laboratuvar test sonuçlarını zamanında verebilmek adına kurulmuştur.

Firmamız verdiği hizmet kalitesini sonuç kalitesi ile birleştirmek adına her biri alanında dünya devi olan MINDRAY, INSTRUMENTATION LABORATORY, THERMO FISHER SCIENTIFIC, TOSOH BIOSCIENCE, SENTINEL DIAGNOSTICS, DIASYSTEM, MICROGENICS in Türkiye Distribitörlüğünü, BECKMAN COULTER firmasının bölge bayiliğini üstlenmektedir.

Med-Kim, dünyadaki diagnostik alanında gelişmeleri yakından takip ederek, Türk tıbbına son teknolojiye sahip, uygun ve kaliteli sistemleri kazandırmaya mevcut dinamizm ve heyecanını koruyarak devam edecektir. .