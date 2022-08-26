Seyit Subaşı kimdir? Seyit Subaşı öldü mü? Seyit Subaşı neden öldürüldü? Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı'nın katili kim? Beşiktaş tribünlerinin sevilen ismi Seyit Subaşı bir AVM'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Beşiktaş taraftarlarını derinden sarsan olayla ilgili saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Seyit Subaşı'nın kim olduğu ve neden öldürüldüğü de vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor.

Seyit Subaşı kimdir? Seyit Subaşı öldü mü? Seyit Subaşı neden öldürüldü? Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı'nın katili kim? Beşiktaş tribünlerinin sevilen ismi Seyit Subaşı bir AVM'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Beşiktaş taraftarlarını derinden sarsan olayla ilgili saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Seyit Subaşı'nın kim olduğu ve neden öldürüldüğü de vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor.

Seyit Subaşı'ndan gelen acı haber Beşiktaş taraftarlarını üzdü. Beşiktaş tribünlerinin sevilen ismi Seyit Subaşı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu.

Seyit Subaşı kimdir?

43 yaşında olan Seyit Subaşı'ndan gelen acı haber Beşiktaş camiasını üzdü. Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki kafede silahlı saldırıya uğrayan Seyit Subaşı kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı'nın ölümü siyah beyazlı taraftarları derinden sarstı.

Seyit Subaşı neden öldürüldü?

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşının katil zanlısı ilk ifadesinde Beşiktaş-Karagümrük maçında Subaşı ile tartıştıklarını anlattı. Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti." diye konuştu.

Seyit Subaşı öldü mü?

İstanbul Bayrampaşa'da silahlı saldırıya uprayan Seyit Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı'nın katili kim?

Katil zanlısı Mustafa Y. (33) saldırıdan kısa süre sonra elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.