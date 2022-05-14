Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir? BAE'nin yeni devlet başkanı kim oldu? Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan 74 yaşında vefat etmişti. Vefatı nedeniyle BAE'de 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni devlet başkanının kim olacağı merak edilirken beklenen duyuru geldi. BAE Yüksek Konseyi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan devlet başkanı olarak belirledi.

Geçtiğimiz gün 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan vefat etmişti. Vefatının ardından ülkenin yeni devlet başkanı bugün belli oldu. Devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın BAE'nin yeni devlet başkanı olduğunu duyurdu. BAE ile Türkiye arasında uzun süren gergin ilişkiler son zamanlarda yumuşamaya başlamıştı. Bu dönemde BAE'nin yeni devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir?

Muhammed bin Zâyid bin Sultan en-Nehyan 11 Mart 1961 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi'de dünyaya geldi. Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısıdır.

Kasım 2004'te Abu Dabi prensi ve emirlik velihatı olarak atanan Muhammed bin Zâyid el-Nehyan, Ocak 2005'te de Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı unvanını aldı. Yine Ocak 2005'te rütbesi generalliğe yükseltildi. Aynı zamanda Abu Dabi İdari Konseyi'nin de başı olan Muhammed bin Zâyid bin Sultan el-Nehyan, bu görevi ile Abu Dabi'nin gelişmesi ve planlanmasından sorumludur.

Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan 2022 yılında Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı üzerine ülkenin yeni devlet başkanı olmuştur.

Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan vefat etti

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. Ülkede 40 gün yas ilan edildiği duyuruldu. Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE başkanı Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümü nedeniyle BAE halkına, Arap ve İslam ulusuna ve dünyaya başsağlığı diliyor." ifadeleri yer aldı.