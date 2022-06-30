Seyfettin Selim kimdir? Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ne iş yapıyor? Seyfettin Selim nereli? Kırkpınar Güreşlerine gönül vermiş iş adamı Seyfettin Selim'in kim olduğu merak ediliyor. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 2009 yılından 2014 yılı hariç aralıksız 5 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığını sürdürmüştür. Seyfettin Selim önümüzdeki sene yapılacak Kırkpınar Güreşleri'nin ağalık ihalesini de 1 milyon 22 bin TL bedelle kazanmıştı. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine maddi manevi desteğini eksik etmeyen Seyfettin Selim başarılı bir iş insanıdır. İşte Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in hayatı ve biyografisi...

Seyfettin Selim kimdir? Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ne iş yapıyor? Seyfettin Selim nereli? Kırkpınar Güreşlerine gönül vermiş iş adamı Seyfettin Selim'in kim olduğu merak ediliyor. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 2009 yılından 2014 yılı hariç aralıksız 5 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığını sürdürmüştür. Seyfettin Selim önümüzdeki sene yapılacak Kırkpınar Güreşleri'nin ağalık ihalesini de 1 milyon 22 bin TL bedelle kazanmıştı. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine maddi manevi desteğini eksik etmeyen Seyfettin Selim başarılı bir iş insanıdır. İşte Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in hayatı ve biyografisi...

Ata sporumuz olan güreş her sene doğduğu topraklara geri dönüyor. Edirne'nin Kırkpınar bölgesinde yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ilgi oldukça fazla. Geçtiğimiz senelerde Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça sönük geçen güreş müsabakalarına bu sene binlerce kişinin katılması bekleniyor. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları 1-3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Kırkpnar gürşlerine meği oldukça fazla olabn Seyfettin Selim'in de kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in hayat hikayesi.

SEYFETTİN SELİM KİMDİR?

Seyfettin Selim çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 01 Ağustos 1967 yılında Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde dünyaya gelmiştir.

Seyfettin Selim Kırkpınar Yağlı Güreşlerine gönül vermiş uzun yıllar Kırkpınar Ağalığı yapmış başarılı bir iş insanıdır.

2021 yılı 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Er Meydanında yapılan ağalık ihalesinde 2022 yılı 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığını 1.022.000-TL ile Seyfettin Selim yine kazanmıştır.

"Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ile ticaret hayatına devam eden Seyfettin Selim çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir isimdir.

Seyfettin Selim genç yaşlarda inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başlamış ve sırasıyla ustabaşçılık, kalfalık ve taşeronluk yaparak bu sektördeki tecrübesini ve bilgi birikimini artırmış, ticaret hayatına müteahhit olarak devam etmektedir.

07-Mayıs 1997 yılında, atılımcı ve çalışkan kişiliği Seyfettin Selim'e, Selim İnşaat Gıda ve San.Tic.LTD.Şti'ni kurdurmuş ve inşaat sektöründeki yerini alarak çalışmalarını hızlandırmıştır.

Seyfettin Selim, halen çok sayıda kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini yapmaktadır.

1997 yılından bu güne Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HASİAD) üyesi olup aynı zamanda da 2013 yılında da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine de (ASKON) üye olmuştur.

Seyfettin Selim, bir taraftan İş adamı olarak ülkemizin ticari, ekonomik ve işgücü potansiyelinin artırılması aland hizmetlerini sürdürürken, diğer taraftan da ülkemizde sporun gelişmesi içinde maddi ve manevi desteğini vermektedir.

Futbolla beraber 2008-2016 tarihleri arasında yağlı güreş ağalığı, güreş müsabakaları sponsorluğu, kick boks müsabakaları sponsorluğu yaparak Türk sporunun gelişmesinde tartışmasız katkıları mevcuttur.

Cumhuriyet tarihinin en fazla Kırkpınar Ağalığını yapan Seyfettin Selim, 2009 yılından 2014 yılı hariç aralıksız 5 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığını sürdürmüştür. 2014 yılında düzenlenen 653. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yapılan ağalık açık artırmasında 2015 yılı 654. Kırkpınar ağalığını açık artırmada 522 bin Türk Lirasına tekrar almıştır. 2015 yılında düzenlenen 654. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de ağalık ihalesine girerek 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını da 361 bin TL ile 7 kez almıştır.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2021 (2020 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri pandemi nedeniyle yapılamadığından Edirne Belediye Meclisi tarafından 2021 yılı Kırkpınar Ağası ilan edilmiştir.) yıllarının Kırkpınar Ağası olarak tarihe geçmiş oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası, 11 yıl Kırkpınar Ağalığı yapan ve ebedi 3 altın kemerin sahibi olan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in, Edirne'ye kazandıracağı Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin temeli 6 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen törenle atılmıştır.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ HAKKINDA

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası. Her sene haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında Edirne'de düzenlenir. Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele ederler. Son gün yapılan finallerde her boyun (kategorinin) birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenir. Bunlardan en önemlisi başpehlivandır. Güreşler esnasında Kırkpınar Festivali düzenlenir ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir.

Yağlı güreş, geleneksel Türk sporları içinde ön sıralarda yer alan bir spor dalıdır. Osmanlı Devleti'nin her yerinde düzenlenen panayırların hepsinde güreş yapılır ama bunların içinde yalnız Kırkpınar'da “baş”ı kazanan pehlivan, gelecek senenin Kırkpınar güreşlerine kadar “başpehlivan” bilinirdi. Bu düşünce günümüzde de devam etmektedir.