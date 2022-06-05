Şevval Sam Yasak Elma’dan ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'da 5 sezondur Ender karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şevval Sam'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Ünlü oyuncudan gelen habere yanıt geldi.

Yasak Elma dizisinden ayrılık haberi dizinin hayranlarını üzdü. 5 sezondur yayınlanan dizinin ana karakterlerinden Ender'i canlandıran Şevval Sam'in diziden ayrılacağı haberi sosyal medyada gündem oldu. Taraftarların sert tepki gösterdiği haberlerinin ardından ilk açıklama Şevval Sam'dan geldi.

Şevval Sam'dan ilk açıklama geldi

Haberin ardından gözler diziden ve ünlü oyuncudan gelen haberlere çevrildi. Geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluşan Şevval Sam, diziden ayrılacağı haberine yanıt vererek, "Bu hafta benim için setin son haftası... Biraz ara verip dinlenmeye ihtiyacım var. "

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