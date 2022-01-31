Şevval Abanoz kimdir? Şevval Abanoz öldü mü, öldürüldü mü? Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3 aylık evli Şevval Abanoz'un ölümü ardında soru işaretleri bıraktı. Evinin yakınındaki eski hastane binasının 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Şevval Abanoz'un babası Uğur Kutlu olayın üzerine gideceklerini belirtti. Baba Uğur Kutlu 'Damadımızın asabi olduğunu biliyorduk. Biz sürekli çocuğumuzla telefonla görüntülü konuşmaya çalışıyorduk.' dedi.

Şevval Abanoz kimdir? Şevval Abanoz öldü mü, öldürüldü mü? Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3 aylık evli Şevval Abanoz'un ölümü ardında soru işaretleri bıraktı. Evinin yakınındaki eski hastane binasının 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Şevval Abanoz'un babası Uğur Kutlu olayın üzerine gideceklerini belirtti. Baba Uğur Kutlu "Damadımızın asabi olduğunu biliyorduk. Biz sürekli çocuğumuzla telefonla görüntülü konuşmaya çalışıyorduk." dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen bir olay yürekleri burktu. Henüz 3 aylık olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Şevval Abanoz iddialara göre oturduğu evin yakınlarında bulunan ve kullanılmayan hastane binasının 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

Şevval Abanoz kimdir?

Şevval Abanoz Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşıyordu.

21 yaşında olan ve 3 aylık evli olan Şevval Abanoz, kullanılmayan hastane binasının 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

Şeval Abonuz'un cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Kırıkkale'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında eşi Samet Abanoz'un ifadesi alındı. Samet Abanoz ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu, Kırıkkale'deki evlerinde taziyeleri kabul etti. Baba Uğur Kutlu, olayın peşini bırakmayacaklarını ve takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Damadımızın asabi olduğunu biliyorduk. Biz sürekli çocuğumuzla telefonla görüntülü konuşmaya çalışıyorduk. Kızımızda herhangi bir şey var mı, o günkü durumu nasıl, bir darp gibi bir şey var mı diye. Daha çok konuşmaya çalışıyordum kızımla, bir sıkıntın var mı' diye soruyordum, 'iyiyim baba' diyordu. Şahit olduğumuz hakaretli konuşmaları oldu. Kızımıza bunu sorduğumuzda 'ilk kez oldu' demişti, biz tepki göstermeyelim diye" dedi. .