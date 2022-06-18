Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimdir?

Türkiye'nin sevilen kanalı ATV'de yepyeni bir yaz dizisi başlıyor. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı dizi temasıyla dikkat çekti. Peki, Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir? Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar burada.

ATV'de yeni bir yaz dizisi başlıyor. Yaz dizisi 'Sevmek Zamanı' ilk bölümüyle 20 Haziran 2022 Pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın yazdığı dizi ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir?

Firuze, çalışkan, başarılı bir genç kızdır. Zor bir çocukluk geçirdikten sonra Muhsin Baba kardeşleri ve kendisini evlatlık almış ve sakin bir hayat sürerek yaşantılarına devam etmektedirler. Firuze'nin sakin hayatı Kağan ile tanışana kadar devam ediyor. Kağan ile tanıştıktan sonra sevdiklerinin de içinde olduğu hayatı kasırgaya dönüşür. Kağan ile karanlık bir hayata doğru sürüklenir.

Sevmek Zamanı oyuncuları kimdir?

Deniz Işın: Firuze

İlhan Şen: Kağan

Toprak Can Adıgüzel: Feryat

Serenay Aktaş: Leyla

Beran Soysal: Mehmet

Çağdaş Onur Öztürk: Taner

Muttalip Müjdeci: Muhsin

Onur Gözeten: Ömer

Nimet İyigün: Zeynep

Derya Pınar Ak: Çiğdem

Zeynep Oymak: Ayşegül

Ozan Yiğit: Serdar

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