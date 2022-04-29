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TIMETURK / GENEL / Şevki Berber kimdir? 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşamış! Şevki Berber yakalanarak cezaevine girdi

Şevki Berber kimdir? 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşamış! Şevki Berber yakalanarak cezaevine girdi

Şevki Berber kimdir? 10 yıldır sahte kimlikle yaşayan cezaevi firarisi Şevki Berber İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Berber yakalanmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi. Şevki Berber ilk ifadesinde 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığını ve bu zaman zarfında havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söyledi.

1 Saat Önce
2022-04-29 14:50:20
Şevki Berber kimdir? 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşamış! Şevki Berber yakalanarak cezaevine girdi

Şevki Berber kimdir? 10 yıldır sahte kimlikle yaşayan cezaevi firarisi Şevki Berber İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Berber yakalanmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi. Şevki Berber ilk ifadesinde 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığını ve bu zaman zarfında havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söyledi.

İstanbul'da uzun süredir aranan Şevki Berber sahte kimlikle yakalandı. Cezaevinden firar eden ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaşan Şevki Berber, yurt dışına kaçmak üzere gittiği İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı.

Şevki Berber kimdir?

İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçleri, yolculara yönelik GBT kontrolü sırasında yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takibe aldı. Pasaport kontrol noktasına gelen yolcuyu durduran polis, GBT sorgulaması için kimlik istedi. Yolcunun verdiği Murat Berber ismine düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü. Burada yapılan kontrollerde şüphelinin gerçek kimliğinin Şevki Berber olduğu tespit edildi.

Cezaevi firarisi

Şevki Berber'in Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

10 yıl sahte kimlikle yaşamış

Gözaltına alınan Şevki Berber ifadesinde 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığını ve bu zaman zarfında havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söyledi. Şevki Berber mahkemeye sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

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