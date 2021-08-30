Sevilay Öztürk kimdir? Sevilay Öztürk nereli kaç yaşında? Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları'nda yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçen Sevilay Öztürk'ün kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Sevilay Öztürk'ün hayatı ve biyografisi...

Sevilay Öztürk kimdir? Sevilay Öztürk nereli kaç yaşında? Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları'nda yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçen Sevilay Öztürk'ün kim olduğu internette araştırılmaya başlandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi sevince boğan Sevilay Öztürk'ün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Bronz madalya ile bu branşta ilk madalyayı Türkiye'ye kazandıran Sevilay Öztürk henüz 17 yaşında. Aldığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Sevilay Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da dikkati çekerek, "Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zordu ama çalışarak bunu başardım. Bundan sonra hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayla çifte bayram yapacağız." dedi. İşte Sevilay Öztürk'ün hayatı ve biyografisi...

Sevilay Öztürk kimdir?

Sevilay Öztürk 28 Kasım 2003 yılında dünyaya geldi.

Sevilay Öztürk Türk kadın Paralimpik yüzücüdür. Doğum kusuru olarak kolları yok (bilateral konjenital üst ekstremite agenezisi).

Bülent Öztürk ve Hülya'nın ilk çocukları olarak dünyaya geldi.

Sevilay Öztürk S5 engelli kategorisinde serbest stil, sırtüstü ve kelebekte yarışıyor, sprint etkinliklerinde uzmanlaşmıştır. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarıştı.

Babası tarafından çok desteklenen Sevilay Öztürk 2010 yılında başarılı milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ile tanıştıktan sonra yüzmeye başladı.

2013 yılında düzenli yüzme egzersizi ile başladı.

Ulusal Para yüzme şampiyonasında üç altın ve iki gümüş madalya kazandı.

Haziran 2016'da Berlin'deki 30. Uluslararası Alman Şampiyonasında uluslararası çıkış yaptı.

2016 Yaz Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı ve ülkesini Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde temsil etti. Turnuvanın en genç yarışmacısı olan Sevilay Öztürk madalya alamadı.

İtalya'nın Ligurya kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları'na katıldı ve 50 m Sırtüstü S5 etkinliğinde altın madalya kazandı.

Öztürk'ün yüzme sınıflandırması S5'tir.

1.45 m boyundaki Para yüzücü, Kahramanmaraş Belediye YK'da Ali Uzun tarafından yönetilmektedir.

İngiltere, Londra'da düzenlenen 2019 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kelebek S5 etkinliğinde 47.35'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Sevilay Öztürk Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.