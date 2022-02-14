Sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü nedir?

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanıyor. Bu yıl vatandaşlar, Sevgililer Günü'nün tarihi hakkında bilgi aramaya başladı. Bazıları 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sevgiyle kutlarken, bazıları bugünün önemsiz olduğunu düşünüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü (Aziz Valentin Günü) nedir.

Sevgililer Günü'nün anlamı nedir? Sevgililer Günü nerede ve nasıl ortaya çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasındadır. 14 Şubat Sevgililer Günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda Aziz Valentin Günü olarak bilinir. Sevgililer Günü ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizli kıydığı nikahlara dayanıyor. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.

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