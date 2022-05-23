Müge Anlı programıyla hayata geçirilen sevgi izi kampanyasıyla ilgili birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Sevgi izi nedir, nerede yaptırabilirim? Benibuldular.com Müge Anlı'nın sevgi izi nedir?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programıyla gündeme gelen "sevgi izi" geçtiğimiz günlerde yeniden konuşulmaya başlandı. Programın sunucusu Müge Anlı'nın sevgi İzi projesinde nasıl yer aldığı ve sevgi izinin nasıl yapıldığı soruları gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Peki, sevgi izi nedir, nerede yaptırabilirim?

Benibuldular.com Müge Anlı sevgi izi nedir?

Müge Anlı ve ekibi tarafından zihinsel engelli, Alzheimer ve benzeri rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan bir hizmettir. Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan (zihinsel engelli, yaşlı) kişilere açıktır.

Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz uygulanmaktadır. Diğer kişilerden ücret talep edilebilir.

Sevgi izi nasıl yapılıyor?

Yakınlarının kaybolmasından endişe duyan ailelerin, sevgi İzi başvurusunda bulunmak için http://www.benibuldular.com/ iletişim adresi ve telefonu ile başvuruda bulunmaları ve formu doldurmaları gerekmektedir. Onlara sitede bir numara verilecek. Örneğin, 104 no. Bu numara, kaybı söz konusu olan kişinin sol bileğine işlenecektir. O kişi ortadan kaybolduğunda, kolundaki bu sevgi İşareti onun güvencesi olacaktır.

Kayıp kişiyle bir şekilde karşılaşan vatandaşlar, o kişinin kolunda sevgi İzi'ni gördüklerinde önce polis, jandarma ya da en yakın ilgili birime başvuracak. Ardından sitemiz aktif hale gelecektir. O "numarayı" kolunda taşıyan kişi kimdir, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişi en kısa sürede ailesine kavuşacaktır.

Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili formu doldurduktan sonra kişilere kod numarası verilecektir. Örneğin, 1999 kodu. Bu kod, kaybolması söz konusu olan kişinin sol bileğine dövme olarak işlenecektir. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişinin kaybolması durumunda yakınlarına kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Sevgi izinin dünyada pek çok örneği vardır. Örneğin İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde 2013 yılında Alzheimer ve benzeri hastalıkları olan kişiler elektronik kelepçe takılarak GPS üzerinden sürekli takip edilmeye çalışıldı. Pilot bölge olarak seçilen bu şehirde polise tam destek verildi. bu şekilde kayıp vakalarının azaltılabileceğini ve kayıp hastaların da kolaylıkla bulunabileceğini belirterek uygulamaya geçti.

Sevgi izinin Türkiye'deki örnekleri konusunda ise Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nün bir açıklaması bulunuyor. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 104 engelli kişinin parmak izi alındı.