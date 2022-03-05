Sessizlik rejimi nedir? Sessizlik rejimi neye denir? Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak bağımsız ülke Ukrayna'yı işgale kalkışmasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Pek çok alanda Rus finans kuruluşlarına yaptırımlar gelmeye devam ederken Rusya'dan flaş açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada 'Rus tarafı sessizlik rejimi ilan ediyor' denildi. Açıklamada ayrıca sivillerin tahliyesi için de insani koridor açılacağı belirtildi.

Sessizlik rejimi nedir? Sessizlik rejimi neye denir? Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak bağımsız ülke Ukrayna'yı işgale kalkışmasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Pek çok alanda Rus finans kuruluşlarına yaptırımlar gelmeye devam ederken Rusya'dan flaş açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada "Rus tarafı sessizlik rejimi ilan ediyor" denildi. Açıklamada ayrıca sivillerin tahliyesi için de insani koridor açılacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının 10. günü geride kaldı. Rusya'ya yaptırımlar da peş peşe gelmeye devam ederken Rus ekonomisi ağır darbe aldı. Rusya'nın kredi notu düşerken Rus borsaları da adeta çakıldı. Rus iş insanlarına da gelen yaptırımlar nedeniyle milyarlarca dolar kaybetti. Bu gelişmelerin ardından Rusya'dan flaş açıklama geldi.

Sessizlik rejimi nedir?

Rusya ile Ukrayna arasında 3. görüşmeler beklenirken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Bugün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Rus tarafı sessizlik rejimi ilan ediyor ve Mariupol ve Volnovakha'dan sivillerin çıkışı için insani koridorlar açıyor.” denildi.

Açıklamada ayrıca insani koridorlar ve çıkış güzergahları konusunda Ukrayna tarafı ile mutabakata varıldığı da ifade edildi. .