Sertab Erener, Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan 'İyiliğe Ninniler'

Bepanthol Baby, Sertab Erener’in seslendirdiği 12 ninninin özel bir albümde toplandığı yeni projesi İyiliğe Ninniler’in lansmanını Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirdi.

Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Pazarlama Direktörü Pınar Saltat'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'İyiliğe Ninniler' etkinliğe Sertab Erener, Bepanthol Baby'nin marka elçileri Öykü Karayel ve Can Bonomo ile AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt katıldı.

Markanın “İyiliğe Ninniler” adlı projesinde Sertab Erener'in seslendirdiği 12 ninni özel bir albümde bir araya getiriliyor. Erener'e kimi ninnilerde Öykü Karayel ve Can Bonomo da eşlik ediyor. Empati, eşitlik, kapsayıcılık gibi değerlerin güçlendirilmesi adına albümdeki bazı ninnilerin sözlerinde ufak değişiklikler de bulunuyor.

Tüm dijital platformlarda ebeveynlerin erişimine sunulan albümün YouTube, Spotify gibi dijital platformlardan elde edilecek dinleme gelirleri AÇEV'in Anne ve Baba Destek Programları'na bağışlanacak.

Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Pazarlama Direktörü Pınar Saltat, “Bebeklerin uyku kalitesine, gündelik hayattaki huzuruna, dolayısıyla gelişimine katkı sağlayan ürünlerimizle bebeklerin ve ebeveynlerinin hayatı için yarattığımız değeri bir adım ileri taşımak istedik. Bebeklerin uykusunu düşündüğümüzde akla gelen ilk şeylerden biri elbette ninniler… Ebeveynler de bebeklerinin uyku ritüellerinde sık sık ninnilere başvuruyor, ninnilerin sakinleştirici etkisinden faydalanıyor. Hemen hemen tüm ebeveynlerin dijital platformlarda bir ‘ninni çalma listesi' var. Biz de ninnileri yeniden seslendirmek ve ebeveynlerimize bebeklerine dinletebilecekleri güzel eserler bırakmak istedik. Ne mutlu ki Sertab Erener'in yanı sıra marka elçilerimiz Can Bonomo ve Öykü Karayel de bize katıldı. Dahası bu çabamızı bir vakıfa fayda yaratacak bir mekanizmayla buluşturduk. AÇEV işbirliğimiz sayesinde ninniler hem bebekleri hem de iyiliği büyütecek. İnanıyorum ki Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler hem bebeklerin hem de ebeveynlerin hayatına dokunacak” dedi.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise işbirliğini, “AÇEV olarak erken çocuklukta sağlanan desteğin bireyin yaşamında önemli fırsatlar yarattığını biliyoruz. Aynı zamanda ebeveynleri de destekleyerek özellikle babaların anne ile eşit sorumluluk üstlenmesini hedefliyoruz. Bugün burada olmamızı sağlayan Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler projesi de bizi bu hedefimize yaklaştıracak çok güzel bir proje. Ebeveynler hem bebeklerini toplumsal cinsiyete duyarlı masallarla büyütme fırsatı bulacak hem de dinledikleri her ninni sayesinde başka anne babaların eğitim almasına katkıda bulunacak. Binlerce yıldır çocukların hayal gücünü zenginleştiren, onları sevgi ve güven içinde hissettirerek uyutan ninniler, şimdi eşitlikçi bir dille yeniden yorumlanırken başka çocukların da hayata eşit bir şekilde başlamasına katkı sağlayacak. Bugüne kadar eğitimleriyle 1 milyondan fazla kişiye ulaşan bir kurum olarak, İyiliğe Ninniler projesi sayesinde çok daha fazla ebeveyne ulaşacağımıza ve vereceğimiz eğitimlerle çocukların yaşamlarına önemli bir dokunuşta bulunacağımıza inanıyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak: mediacat.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.