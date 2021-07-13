Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk nereli kaç yaşında? Televizyon dizilerinde ve reklamlarda başarılı projeleri yürüten Serra Arıtürk'ün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Serra Arıtürk son günlerde internette en çok arananlar arasında. Serra Arıtürk ile dizi partneri Kadir Doğulu'nun Youtube üzerinden açtıkları canlı yayın sırasında samimim halleri izleyenleri şaşırttı. Peki Aşkın Tarifi dizisindeki Naz kimdir? İşte Serra Arıtürk'ün hayatı ve biyografisi...

Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk nereli kaç yaşında? Televizyon dizilerinde ve reklamlarda başarılı projeleri yürüten Serra Arıtürk'ün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Serra Arıtürk son günlerde internette en çok arananlar arasında. Serra Arıtürk ile dizi partneri Kadir Doğulu'nun Youtube üzerinden açtıkları canlı yayın sırasında samimim halleri izleyenleri şaşırttı. Peki Aşkın Tarifi dizisindeki Naz kimdir? İşte Serra Arıtürk'ün hayatı ve biyografisi...

Kanal D ekranlarında yayınalanan Aşkın Tarifi dizisinin baş rol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün Youtube kanalında açtıkları canlı yayın bir çok kişiyi şaşırttı. İkilinin samimi tavırları sosyal medyada da olay oldu. Aşkın Tarifi dizisinde Naz karakrini oynayan Serra Arıtürk'ün kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı. İşte Serra Arıtürk'ün hayatı ve biyografisi...

Serra Arıtürk kimdir?

Serra Arıtürk Kanal D'de her Pazartesi akşamı yayınlanan Aşkın Tarifi adlı dizide Naz karakterini canlandırmaktadır

Serra Arıtürk 22 Haziran 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi. Serra Arıtürk çocukluğundan bu yana müzik ile iç içe olmuştur. Sanatla büyüyen Serra Arıtürk gitar eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan almıştır.

Serra Arıtürk oyunculuktan önce bir süre şarkı da döylemiştir. Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başlamış olan isim, okul nedeniyle buradan ayrılmış ve eğitimine devam etmiştir.

Serra Arıtürk Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur ardından Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır.

2019 yılında "Kendimi Bilmeden" isimli ilk singleını çıkarttı. Sanatçı, 2020 yılında "Kimse Yok ve "Olmazdın" gibi single çalışmaları ile tanınmaktadır.

Serra Arıtürk İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşıyor.

Serra Arıtürk Instagram hesabı

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