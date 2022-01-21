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TIMETURK / GENEL / Sermiyan Midyat gözaltına mı alındı? Sermiyan Midyat neden gözaltına alındı?

Sermiyan Midyat gözaltına mı alındı? Sermiyan Midyat neden gözaltına alındı?

Sermiyan Midyat gözaltına mı alındı? Sermiyan Midyat neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat tiyatro oyunu için gittiği Malatya'da uçaktan ineceği sırada polis ekipleri tarafından gözaltında alındı. Sermiyan Midyat yaptığı açıklamada neden gözaltına alındığına açıklık getirdi. Midyat'ın gözaltına alınma nedeni olarak 'basit yaralama' suçuyla ilgili olduğu iddia edildi. Midyat'ın kesinleşmiş para cezası nedeniyle gözaltına alındığı ve cezayı ödedikten sonra da serbest bırakıldığı açıklandı.

3 Saat Önce
2022-01-21 14:26:13
Sermiyan Midyat gözaltına mı alındı? Sermiyan Midyat neden gözaltına alındı?

Sermiyan Midyat gözaltına mı alındı? Sermiyan Midyat neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat tiyatro oyunu için gittiği Malatya'da uçaktan ineceği sırada polis ekipleri tarafından gözaltında alındı. Sermiyan Midyat yaptığı açıklamada neden gözaltına alındığına açıklık getirdi. Midyat'ın gözaltına alınma nedeni olarak 'basit yaralama' suçuyla ilgili olduğu iddia edildi. Midyat'ın kesinleşmiş para cezası nedeniyle gözaltına alındığı ve cezayı ödedikten sonra da serbest bırakıldığı açıklandı.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat Malatya'da gözaltına alındı. Midyat'ın gözltına alınmasına ilişkin çeşitli iddialar ortada dolaşmaya başladı. Tiyatro gösterisi için Malatya'da giden Sermiyan Midyat uçakta polisler tarafından gözaltına alındı. Haberde, ünlü oyuncu hakkında 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

Sermiyan Midyat neden gözaltına alındı?

Midyat, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Anadolu Ajansı (AA) da, Sermiyan Midyat'ın İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığını bildirdi. AA, Midyat'ın kesinleşmiş para cezasını ödemesi sonrası serbest bırakıldığını duyurdu.

Sermiyan Midyat gözaltına mı alındı?

Midyat, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmayıcı gazeteler göz altına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim'' ifadelerine yer verdi. .

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