Serkut Bozkurt kimdir? Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu iddia eden Serkut Bozkurt'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Bir çok televizyon ve gazete görev alan Serkut Bozkurt ne iş yapıyor? Serkut Bozkurt nereli? Serkan Bozkurt'un iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte Serkut Bozkurt'un hayatı ve biyografisi...

Serkut Bozkurt kimdir? Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu iddia eden Serkut Bozkurt'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Bir çok televizyon ve gazete görev alan Serkut Bozkurt ne iş yapıyor? Serkut Bozkurt nereli? Serkan Bozkurt'un iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte Serkut Bozkurt'un hayatı ve biyografisi...

Serkut Bozkurt'tan Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan gazetecilerle ilgili flaş bir iddia geldi. Serkut Bozkurt Şule Aydın'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu öne sürdü. Ahmet Hakan'ın bu iddialara ne cevap vereceği merakla beklenirken Serkut Bozkurt'un kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki Serkut Bozkurt kimdir? Serkut Bozkurt ne iş yapıyor? Serkut Bozkurt nereli?

Serkut Bozkurt kimdir?

Serkut Bozkurt'un yakın zamanına ilişkin çok fazla bilgi bulunmuyor. Serkut Bozkurt birçok gazete ve televizyonda görev almış bir gazeteci olarak biliniyor.

Serkut Bozkurt 1994 yılında Kanal 6 televizyonunda işe başladı. Serkan Bozkurt (CNN Türk, Haberturk, 24, Star tv, Kanal D, TV8, Fox tv, atv, Kanalturk) editör, muhabir, müdür olarak görev yaptı.

Serkut Bozkurt TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) üyesidir.

Serkut Bozkurt Hürriyet gazetesinin internet sitesinde editörlük ve web televizyonunun birim müdürlüğünü üstlendi.

Serkut Bozkurt Posta.com.tr yayın koordinatörü olarak görev aldı. Ardından görevine son verildi.

Serkut Bozkurt hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Ahmet Hakan'a yönelik iddiasından sonra gündeme gelen Serkut Bozkurt'un kim olduğu son zamanlarda araştırılmaya başlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.