Serhat Fındık kimdir? Prof. Dr. Serhat Fındık nereli kaç yaşında? Aşı karşıtı açıklamaları ile gündeme gelen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık'ın kim olduğu merak ediliyor. Aşı karşıtlığını her fırsatta dile getiren Serhat Fındık son açıklamasında koronavirüs aşılarının yan etkilerinden bahsetti. Dr. Serhat Fındık'ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İşte Serhat Fındık'ın hayatı ve biyografisi...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık hemen hemen her platformda koronavirüs aşısına karşı olduğunu dile getiriyor. Prof. Dr. Serhat Fındık, uzmanların Kovid-19 salgınında ölümlerin olmaması için mutlaka aşı olunmalı görüşüne zıt olarak koronavirüs aşılarının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini dile getiriyor. Aşı karşıtlarının da desteklediği Prof. Dr. Serhat Fındık'ın kim olduğu insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Prof. Dr. Serhat Fındık'ın hayatı ve biyografisi...

Serhat Fındık kimdir?

Serhat Fındık 8 Mart 1969 yılında dünyaya geldi. Serhat Fındık Türk doktor. Koronavirüs pandemisinde aşı karşıtı açıklamaları ile gündeme gelen Serhat Fındık Göğüs Hastalıkları Uzmanıdır.

Prof. Dr. Serhat Fındık İzmit'li.

Serhat Fındık ilk ve orta öğrenimini İzmit'te tamamlayadıktan sonra 1986 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazandı.

1993 yılında mezun olan Serhat Fındık Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasa başladı ve 1997 yılında uzman unvanını kazandı.

Uzman olduktan sonra akademik kariyerine yönelen Serhat Fındık Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago ve Nashville'de akademik kariyerini sürdürdü. 2004 yılında American College of Chest Physicians'ta "Fellow" ünvanı aldı. 2005 yılında Doçent 2012 yılında da Profesör ünvanlarını aldı.

Göğüs Hastalıkları, Alerji, Uyku Tıbbı ve Yoğun Bakım ile ilgili tüm konu ve hastalıklar üzerinde yurt içi yurt dışı çalışmalar yapan Serhat Fındık korona virüs döneminde yaptığı açıklamalar ile de gündeme geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.