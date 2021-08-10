Koronavirüs vaka sayıları artarken aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık sosyal medyada da gündem oldu. Aşı karşıtı açıklamaları ile kamuoyunda tartışılan Prof. Dr. Serhat Fındık'a bir kesim destek verirken bir kesim de tepki gösteriyor. Peki Serhat Fındık kimdir? Prof. Dr. Serhat Fındık nereli kaç yaşında?

Koronavirüs vaka sayıları artarken aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık sosyal medyada da gündem oldu. Aşı karşıtı açıklamaları ile kamuoyunda tartışılan Prof. Dr. Serhat Fındık'a bir kesim destek verirken bir kesim de tepki gösteriyor. Peki Serhat Fındık kimdir? Prof. Dr. Serhat Fındık nereli kaç yaşında?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık koronavirüs aşılarına karşı olduğunu her fırsatta dile getirior. Özellikle sosyal medya platformlarından paylaşımda bulunan Serhat Fındık sosyal medya paylaşımında "Ne kadar çok bu aşı adayları (biyolojik sıvılar) yapılırsa vakalar da o kadar çoğalır varyantlar da ölümler de" açıklamasında bulundu. Fındık gelen tepkiler ve basıkar üzerine yaptığı bir paylaşında ''Tüm hayatım boyunca, Yüce Allahımız yolunda insanlarımız için daime doğru bildiklerimi savundum ve savunmaya devma ediyorum. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Sağlıklı bir insanım. Çok dikkatli biriyim. İntihar eğilimim de yok. Sizlerden de dileğim şayet başıma bir şey gelirse (kaza, intihar veya kalp krizi vb'ne bağlı ölüm) lütfen itibar etmeyin.'' dedi. Peki Serhat Fındık kimdir?

Serhat Fındık kimdir?

Serhat Fındık 8 Mart 1969 yılında dünyaya geldi.

Serhat Fındık İzmit'li.

İlk ve orta öğrenimini İzmit'te tamamlayan Serhat Fındık 1986 yılında Hacettepe Tıp (ingilizce) Fakültesi'ni kazandı. 1993 yılında mezun olan Serhat Fındık Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasa başladı ve 1997 yılında uzman unvanını kazandı.

Uzman olduktan sonra akademik kariyerine yönelen Serhat Fındık Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago ve Nashville'de akademik kariyerini sürdürdü. 2004 yılında American College of Chest Physicians'ta "Fellow" ünvanı aldı. 2005 yılında Doçent 2012 yılında da Profesör ünvanlarını aldı.

Göğüs Hastalıkları, Alerji, Uyku Tıbbı ve Yoğun Bakım ile ilgili tüm konu ve hastalıklar üzerinde yurt içi yurt dışı çalışmalar yapan Serhat Fındık korona virüs döneminde yaptığı açıklamalar ile de gündeme geldi.

Serhat Fındık'a destek paylaşımları

Prof. Dr. Serhat yaptığı açıkalamlardan sonra sosyal medya platformlarında gündem oldu. #SerhatFındıkYanındayız etiketi ile on binlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

"Vicdanını satmayan hekimleri linç etmeye çalışıyorlar."

"Çok değil 6 ay sonra en değerli kişiler aşı olmamış insanlar olucak..."

"Japon Kızıl Haçı, COVID-19 aşısı olan insanlardan kan bağışını reddetti aşı perestler hadi buna da cevap verin"

"Serhat Hoca Bill Gates ve çetesinin dilediklerini söyletemediği nadide Bilim adamlarından biridir. Kimseye eyvallahı da yok, kimsenin kuklası da değil. Hoca çok net;

~Dileyen o sıvıyı olsun

~Kimse zorlanmasın

~Covid gibi aşı tablosu da tutulsun!"

"Gerçekleri söyleyen Hocamızın Yanındayız Allah razı olsun"

"Serhat hocayı tehdit edenler karşılarında en azından aşı olmamış 20 milyonu bulurlar #SerhatFındıkYanındayız"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.