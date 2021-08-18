Türk iş insanı ve medya patronu Serhat Albayrak Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Bir çok alanda yöneticilik yapan Serhat Albayrak son olarak Turkuvaz Medya Grubu'nda CEO görevini üstlenmektedir. Serhat Albayrak kimdir? Serhat Albayrak nereli ve kaç yaşında?

Serhat Albayrak kimdir? Serhat Albayrak nereli ve kaç yaşında? Türk iş insanı ve medya patronu Serhat Albayrak Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Bir çok alanda yöneticilik yapan Serhat Albayrak son olarak Turkuvaz Medya Grubu'nda CEO görevini üstlenmektedir.

Serhat Albayrak kimdir?

Türk iş insanı ve medya patronu.

Serhat Albayrak 12 Kasım 1973 yılında dünyaya gelmiştir.

Aslen Trabzon Of'ludur.

Serhat Albayrak başarılı bir Türk iş insanı ve medya patronudur.

Serhat Albayrak Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'sudur.

Serhat Albayrak Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Bankacılık ve finans alanında doktora yaptı. Vestel'de yöneticilik, Çalık Holding'de Genel Müdürlük ve Star Medya Yayıncılık'ta İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yeni Şafak'ın eski yazarı Sadık Albayrak'ın oğlu, Berat Albayrak'ın ağabeyidir.

2007 yılı itibariyle Çalık Holding ve Turkuvaz Medya Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir.

Turkuvaz Yayın Grubu hakkında

Turkuvaz Yayın Grubu, medya sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirkete bağlı bir çok televizyon, gazete, radyo ve dergi bulunmaktadır.

Gazeteler

2007-: Sabah (TMSF'den satın aldı.)

2007-: Takvim (TMSF'den satın aldı.)

2007-: Yeni Asır (TMSF'den satın aldı.)

2007-: Fotomaç (TMSF'den satın aldı.)

2014-: Daily Sabah

Televizyonlar

2007-: atv (TMSF'den satın aldı.)

2007-: atv Avrupa (TMSF'den satın aldı.)

2007-2014: Yeni Asır TV (TMSF'den satın aldı.)

2011-: a Haber

2011-2012: minika

2012-: minika Çocuk

2012-: minika Go

2014-: a Spor

2016-: a2

2017-: a News

2018-: a Para

2021-: VAV TV

a Para: Ekonomi üzerine yayın yapmaktadır. 21 Haziran 2017 tarihinde 1080i olarak test yayınına başlamıştır. a News gibi sadece HD yayın yapmaktadır. 17 Eylül 2018 tarihinde açılmıştır.

Dergiler

Bebeğim ve Biz

China Today

Cosmopolitan

Cosmopolitan Bride

Esquire

Forbes Türkiye

GQ Türkiye (Doğuş Yayın Grubu'ndan alındı)

Harper's Bazaar

HomeArt

House Beautiful

Lacivert

Otohaber

Para

Sofra

Şamdan Plus

Vogue Türkiye (Doğuş Yayın Grubu'ndan alındı)

Radyolar

2007-2016: Romantik Radyo (TMSF'den satın aldı. Frekansı'nı A Spor Radyo'ya devretti.)

2007-2009: Radyo City (TMSF'den satın aldı. Frekansı'nı Radyo Turkuvaz'a devretti.)

2009-: Radyo Turkuvaz

2014-: a Haber Radyo

2016-: a Spor Radyo

2016-: Vav Radyo

2016-: Turkuvaz Romantik

2016-: Turkuvaz Efsane

2017-: a News Radio

İnternet siteleri

teknokulis.com

aktuel.com.tr

turkuvazradyolar.com

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu

Ömer Faruk KALYONCU: Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat ALBAYRAK: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.