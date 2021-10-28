Barcelona'da teknik direktörlük krizine geçici çözüm bulundu. Barcelona, B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan Barcelona'nın geçici oalrak yeni teknik direktörü oldu. Peki Sergi Barjuan kimdir? Sergi Barjuan hangi takımı çalıştırdı? Sergi Barjuan hangi takımlarda oynadı?

Barcelona'da Hollandalı teknik direktör Koeman dönemini sona ermesinin ardından takımın başına kimin getirileceği merak ediliyordu. Barcelona A Takımı'nın başına B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan geçici olarak getirildi.

Sergi Barjuan kimdir?

Sergi Barjuan 28 Aralık 1972 yılında İspanya'nın Barcelona şehrinde dünyaya geldi. Sergi Barjuán defans pozisyonunda görev yapmış İspanyol futbolcu ve teknik direktördür.

Profesyonel kariyerine 1992 yılında Barcelona B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Barcelona ve Atlético Madrid kulüplerinde oynadı.

Barselona'da doğan Sergi Barjuan, FC Barcelona'nın genç oyuncusuydu. Sergi Barjuan Barcelona A takım menajeri Johan Cruyff tarafından Galatasaray ile 24 Kasım 1993 yılında oynana UEFA

Barça ile üç lig, iki kupa ve iki süper kupa kazandı ve 1997'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı ve ardından UEFA Süper Kupası'nı kariyerine ekledi.

Barselona'nın ana kadrosuna terfi ettikten kısa bir süre sonra Sergi, İspanya formasıyla ilk maçına 9 Şubat 1994'te Polonya ile Santa Cruz de Tenerife'de oynanan hazırlık maçında çıktı ve milli takımdaki tek golünü attı. İsanya'yı 1994 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 1996, 1998 Dünya Kupası ve Euro 2000'de toplam 56 kez temsil etti.

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