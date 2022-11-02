Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı? Sergen Yalçın estetik mi oldu? Hangi estetik ameliyatı yaptırdı?

Türk futbolunun en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen ve son zamanlarda teknik direktörlük alanında da adından fazlaca söz ettiren Sergen Yalçın'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Görenler Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı? Sergen Yalçın estetik mi oldu? sorusunu sormaya başladı. Sergen Yalçın'dan estetik ve botoks konusunda flaş açıklama ise gecikmedi. Peki Sergen Yalçın hangi estetik ameliyatı yaptırdı, yüzünü mü gerdirdi?

Türk futbolunun en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen ve son zamanlarda teknik direktörlük alanında da adından fazlaca söz ettiren Sergen Yalçın'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Görenler Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı? Sergen Yalçın estetik mi oldu? sorusunu sormaya başladı. Sergen Yalçın'dan estetik ve botoks konusunda flaş açıklama ise gecikmedi. Peki Sergen Yalçın hangi estetik ameliyatı yaptırdı, yüzünü mü gerdirdi?

Teknik direktr olarak yeşil sahalara hızlı bir başlangıç yapan ardından Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra ekranlardan uzak kalan Sergen Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı. Yalçın'ın yüzündeki değişimi görenler Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı? diye sormaya başladı. Sergen Yalçın'dan gelen açıklama ise hereksi şaşırttı.

Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı?

Sergen Yalçın Az Önce Konuştum programında kendisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yüzündeki değişime de değinen Yalçın botoks yaptırmadığını ancak yüzünden operasyon geçirdiğini anlattı.

Sergen Yalçın estetik mi oldu?

Sergen Yalçın botoks yaptırmadığını açıklarken göz kapaklarından ve gözaltından opeasyon geçirdiğini anlattı. Sergen Yalçın “Botoks değil, göz kapaklarım ve gözaltlarımdan ameliyat oldum. Hala geçmedi. Botoks yaptır diye çok ısrar ediyorlar ama düşünmüyorum.” dedi. .