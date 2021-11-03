Serenay Sarıkaya reklam ücreti | Serenay Sarıkaya jean reklamından ne kadar para aldı?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ünlü bir jean markasının reklam yüzü oldu. Yeni reklam kanallarda ve internet ortamında dönmeye başlayınca Serenay Sarıkaya'nın reklamlardan ne kadar ücret aldığı da bir kez daha konuşulmaya başlandı. Dizilerin aranan ismi Serenay Sarıkaya'nın reklamlardan aldığı iddia edilen ücret dudak uçuklatacak. İddialara göre Mavi ile reklam anlaşması yapan Serenay Sarıkaya'nın 4 milyon lira aldığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ünlü bir jean markasının reklam yüzü oldu. Yeni reklam kanallarda ve internet ortamında dönmeye başlayınca Serenay Sarıkaya'nın reklamlardan ne kadar ücret aldığı da bir kez daha konuşulmaya başlandı. Dizilerin aranan ismi Serenay Sarıkaya'nın reklamlardan aldığı iddia edilen ücret dudak uçuklatacak. İddialara göre Mavi ile reklam anlaşması yapan Serenay Sarıkaya'nın 4 milyon lira aldığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya Türkiye'nin en önde gelen jean markasının reklam yüzü oldu. Yeni reklamlar kanallarda ve internette dönmeye başladı. Serenaya Sarıkaya'nın reklamdan ne kadar aldığı ise bir kez daha konuşulmaya başlandı. Peki Serenay Sarıkaya Mavi reklam ücreti ne kadar? Serenay Sarıkaya Mavi reklamından ne kadar para aldı?

Serenay Sarıkaya Mavi reklam ücreti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Türki'nin en ünlü jean markası ile yaptığı anlaşma dudak uçuklattı. Sarıkaya'nın jean markası ile tam 4 milyon TL ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya, kazancını katladı. Güzel oyuncu, geçen yıl yüzü olduğu Mavi Jeans ile bu sene de reklam anlaşmasını yeniledi. Sarıkaya, iddiaya göre bir yıllık reklam anlaşması ile 4 milyon lira aldı.

Serenay Sarıkaya kimdir?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Serenay Sarıkaya Türkiye'nin önde gelen oyuncularındandır.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markaların da reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.