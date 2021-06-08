Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!

Dumping Sendromu olan Seren Serengil, artan ağrıları sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Seren Serengil'in hastalığı nelerdir?

2016 yılında Mide küçültme ameliyatı geçiren Seren Serengil, o günden beri kendine gelemedi. 46 kiloya kadar düşen ünlü genç sunucu dün artan ağrıları sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Acil olarak ameliyatı alınan Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklamayı erkek arkadaşı Mustafa Tohma yaptı. Tohma yaptığı açıklamada;

"Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacak. Dualarınızla bugünleri de atlatacak." ifadelerini kullandı.

"HER ÖĞÜNDEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM"

Serengil, hastalığı ile ilgili yaptığı daha önceki açıklamalarda "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.