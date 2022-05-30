Serdar Ortaç - Yeşil Su şarkı sözleri | O derin yeşil su gözleri batsın şarkı sözleri
Serdar Ortaç - Yeşil Su şarkı sözleri | Yıllandıkça kıymeti anlaşılan ve şimdilerde tekrar seslendirilen Serdar Ortaç şarkılarından Yeşil Su gündemdeki yerini aldı. Yeşil Su şarkısını kim yazdı, söz müzik kime ait? Sözleri araştırılan şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait. İşte 'O derin yeşil su gözleri batsın şarkı sözleri' olarak araştırılan Yeşil Su şarkısı sözleri...
2022-05-30 15:37:54
Yıllandıkça kıymeti anlaşılan ve şimdilerde tekrar seslendirilen Serdar Ortaç şarkılarından Yeşil Su gündemdeki yerini aldı. Yeşil Su şarkısını kim yazdı, söz müzik kime ait? Sözleri araştırılan şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait. İşte "O derin yeşil su gözleri batsın şarkı sözleri" olarak araştırılan Yeşil Su şarkısı sözleri...
Serdar Ortaç - Yeşil Su şarkı sözleri
Seni kaybetmeyi ne çok istedim ama yüreğim vermez
Bu acım kadar hiç bir şey büyük olamaz ama gitgide kayboluyor
Bir adım bana gel ya da kendine git ama sussun bu beden
İnsan boş yere felsefe yapmayı ne çok seviyor
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Yeni fark ettim ama kaç seneden beri bir güzel anım yok
Git gel başa dön yeniden başa dön buna fazla zamanım yok
Bir adım geliver yeniden gülüver bana kelimeler coşsun
Ben sabrederim ama sen sevgi kadar isyan dolusun
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O derin yeşil su gözleri batsın ya da ben
Beni kaybeden vicdansız utansın
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
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Çıldırdım kendimi yollara attım hüzünden
Aşkın bana tek yararı bu
İnsanlar ayrılıyor hep bu kavga yüzünden
Benden seni koparan da bu
- Söz-Müzik: Serdar Ortaç
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