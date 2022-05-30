Serdar Ortaç - Yeşil Su şarkı sözleri | O derin yeşil su gözleri batsın şarkı sözleri

Serdar Ortaç - Yeşil Su şarkı sözleri | Yıllandıkça kıymeti anlaşılan ve şimdilerde tekrar seslendirilen Serdar Ortaç şarkılarından Yeşil Su gündemdeki yerini aldı. Yeşil Su şarkısını kim yazdı, söz müzik kime ait? Sözleri araştırılan şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait. İşte 'O derin yeşil su gözleri batsın şarkı sözleri' olarak araştırılan Yeşil Su şarkısı sözleri...

Yıllandıkça kıymeti anlaşılan ve şimdilerde tekrar seslendirilen Serdar Ortaç şarkılarından Yeşil Su gündemdeki yerini aldı. Yeşil Su şarkısını kim yazdı, söz müzik kime ait? Sözleri araştırılan şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait. İşte "O derin yeşil su gözleri batsın şarkı sözleri" olarak araştırılan Yeşil Su şarkısı sözleri...

Serdar Ortaç - Yeşil Su şarkı sözleri

Seni kaybetmeyi ne çok istedim ama yüreğim vermez

Bu acım kadar hiç bir şey büyük olamaz ama gitgide kayboluyor

Bir adım bana gel ya da kendine git ama sussun bu beden

İnsan boş yere felsefe yapmayı ne çok seviyor

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Yeni fark ettim ama kaç seneden beri bir güzel anım yok

Git gel başa dön yeniden başa dön buna fazla zamanım yok

Bir adım geliver yeniden gülüver bana kelimeler coşsun

Ben sabrederim ama sen sevgi kadar isyan dolusun

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O derin yeşil su gözleri batsın ya da ben

Beni kaybeden vicdansız utansın

Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden

Beni sevmeyen o kalpsiz utansın

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Çıldırdım kendimi yollara attım hüzünden

Aşkın bana tek yararı bu

İnsanlar ayrılıyor hep bu kavga yüzünden

Benden seni koparan da bu

- Söz-Müzik: Serdar Ortaç

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