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TIMETURK / GENEL / Serdar Ortaç kimdir? Cansu Dere kimdir? Serdar Ortaç Cansu Dere'ye aşık mı?

Serdar Ortaç kimdir? Cansu Dere kimdir? Serdar Ortaç Cansu Dere'ye aşık mı?

Serdar Ortaç 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu. Programda Nehir Gözlüm şarkısını okudu. Daha sonra itirafta bulunan şarkıcı, '20'li yaşların başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşıktım. Hatta Nehir Gözlüm'ü onun için yazdım' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-21 20:47:17
Serdar Ortaç kimdir? Cansu Dere kimdir? Serdar Ortaç Cansu Dere'ye aşık mı?

Serdar Ortaç, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Yıllar önce Cansu Dere'ye aşık olduğunu ancak oyuncunun bundan haberinin olmadığını söyleyen Ortaç, Dere için yazdığı şarkıyı da seslendirdi.

İşte Nehir Gözlüm'ün sözleri:

Kısmeti bağlı dediler
Gülüşü candan edalı dediler
Ah delikanlı yüreğim
Bu gece senden utandı dediler
Kendimi kandırmadım
Senden kurtulamadım
Kaç kere sevdi yüreğim
Sen gibisini bulamadım
Bu dünyayı yakacak mısın
Bana aşık olacak mısın
İlk kez aşık olmuş gibi
Yüreğimden taşacak mısın
Bana evet diyecek misin
Yoksa öpüp gidecek misin
Nehir gözlüm aşkım için
Her şeyini verecek misin

Serdar Ortaç, Cansu mehvedecek beni ama aşıktım kadına. Haberi yoktu, platonik bir aşktı. O kendi yoluna gitti. Cansu için bir şarkı yazayım dedim. Nehir Gözlüm'ü yazdım kadına" dedi. Ortaç, bu açıklamasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

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