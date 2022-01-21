Serdar Ortaç kimdir? Cansu Dere kimdir? Serdar Ortaç Cansu Dere'ye aşık mı?

Serdar Ortaç 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu. Programda Nehir Gözlüm şarkısını okudu. Daha sonra itirafta bulunan şarkıcı, '20'li yaşların başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşıktım. Hatta Nehir Gözlüm'ü onun için yazdım' dedi.

Serdar Ortaç, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Yıllar önce Cansu Dere'ye aşık olduğunu ancak oyuncunun bundan haberinin olmadığını söyleyen Ortaç, Dere için yazdığı şarkıyı da seslendirdi.

İşte Nehir Gözlüm'ün sözleri:

Kısmeti bağlı dediler

Gülüşü candan edalı dediler

Ah delikanlı yüreğim

Bu gece senden utandı dediler

Kendimi kandırmadım

Senden kurtulamadım

Kaç kere sevdi yüreğim

Sen gibisini bulamadım

Bu dünyayı yakacak mısın

Bana aşık olacak mısın

İlk kez aşık olmuş gibi

Yüreğimden taşacak mısın

Bana evet diyecek misin

Yoksa öpüp gidecek misin

Nehir gözlüm aşkım için

Her şeyini verecek misin

Serdar Ortaç, Cansu mehvedecek beni ama aşıktım kadına. Haberi yoktu, platonik bir aşktı. O kendi yoluna gitti. Cansu için bir şarkı yazayım dedim. Nehir Gözlüm'ü yazdım kadına" dedi. Ortaç, bu açıklamasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

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