Serdar Ortaç'ın vasiyeti ne? Serdar Ortaç vasiyetinde kaç para var?

Serdar Ortaç'ın vasiyeti ne? Serdar Ortaç bir röportajında vasiyetine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Borcu olduğu bilinen şarkıcı bütün borçlarını kapattığını dile getirdi. Peki ama Serdar Ortaç'ın vasiyeti ne? Ortaç kaç milyon TL vasiyet bıraktı? Serdar Ortaç vasiyetinde ne kadar para bıraktı?

Serdar Ortaç'ın vasiyeti ne? Serdar Ortaç bir röportajında vasiyetine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Borcu olduğu bilinen şarkıcı bütün borçlarını kapattığını dile getirdi. Peki ama Serdar Ortaç'ın vasiyeti ne? Ortaç kaç milyon TL vasiyet bıraktı? Serdar Ortaç vasiyetinde ne kadar para bıraktı?

Serdar Ortaç'ın vasiyeti ne?

Serdar Ortaç kumar borcu yüzünden bankalardan 10 milyon TL kredi çekeek borçlanmıştı. Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600 bin TL nafaka borcu bulunmaktaydı. Ünlü şarkıcı bütün borçlarını kapattığını açıklamıştı. Geriye kalan vasiyetini ise bugün açıkladı.

Bir röportajda sorulan soruya cevaben 40 milyon değerinde bir evi olduğunu ve vasiyetinde bu evi bırakacağını belirtti. Ortaç;

"Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" dedi.

Serdar Ortaç vasiyetinde kaç para var?

Serdar Ortaç vasiyetini sözlü olarak yukarıdaki röportajda belirttiği gibi açıkladı. Henüz avukatlarıyla birlikte dilekçe vermediği için net bir vasiyet bilgisi bulunmuyor.

Ortaç vasiyetinde bir para da bırakmıyor. 4 milyon değerinde bir evi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, vasiyet olarak evinin bir bölümünü mehmetçik vakfına bıraktı. .