Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan nereli kaç yaşında? Gündeme dair yaptığı değerlendirmeler ile adından sıkça söz ettiren Serdar Akinan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gazeteci, yazar, televizyoncu ve iş adamı kimliği olan Serdar Akinan 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Televizyon kanallarında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Serdar Akinan'ın hayatı ve biyografisi...

Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan nereli kaç yaşında? Gündeme dair yaptığı değerlendirmeler ile adından sıkça söz ettiren Serdar Akinan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gazeteci, yazar, televizyoncu ve iş adamı kimliği olan Serdar Akinan 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Televizyon kanallarında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Serdar Akinan'ın hayatı ve biyografisi...

Serdar Akinan televizyon ekranlarında gündeme dair değerlendirmeleri ile dikkat çekiyor. Küklü televizyon kanallarının kuruluşlarında da yer alan Serdar Akinan birçok gazete ve kanalda görev almıştır. İşte Serdar Akinan hayatı ve byografisi...

Serdar Akinan kimdir?

Serdar Akinan 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Serdar Akinan Türk gazeteci, yazar, televizyoncu ve iş adamıdır. Ayrıca SKY Türk adlı haber kanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. SkyTurk kanalında Nihat Genç ile yaptığı söyleşi programı ile tanınmıştır. Serdar Akinan Tatar kökenlidir.

1987'de Milliyet Gazetesi'nde daha 17 yaşında gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı. İlk özel televizyon Star'da televizyon haberciliğine adım attı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenlik, muhabirlik, kameramanlık yaptı. Daha sonra ABD'ye gitti. Star TV'nin Washington temsilcisi oldu. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı. Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kuruluşlarında kanalların başındaydı. SkyTurk kanalının kuruluşunda rol aldıktan sonra bu kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı ve Nihat Genç ile program sundu. Akşam gazetesinde köşe yazarıydı. İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portali açtı.

Serdar Akinan Kitapları

Neo-Takiye

Kan Uykusu (2007)

Soğuk Barış (2008)

Kan Uykusu Kınalı Türkü (2008)

Sahi Beni Neden Almadılar? (2013)

İştar'ın Kızları (2014)

Buzdağı: Türkiye, AKP, FETÖ, CIA (2017)

Mazbata (2019)

Hayatımın Haberi (2021)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.