Şerbetli tatlıları hazırlarken bu hatalara düşmeyin

Yemek sonrası güzel bir şerbetli tatlıya kimse hayır diyemez. Şerbetli tatlılar Türk mutfağının olmazsa olmazlarındandır. Fakat şerbetli tatlıları evde hazırlarken genellikle birçok hata yapıyoruz. Peki bu hatalar neler? Şerbetli tatlı hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Tatlı yemeden sofradan kalkamıyor, misafir gelince hemen çayın yanında bir tatlı ikram ediyoruz. Şerbetli tatlılar Türk mutfağının olmazsa olmazlarındandır. Onları hazırlamak oldukça özen ister. Genellikle evde bu tatlıları hazırlarken birçok hataya düşüp istediğimiz sonucu elde edemiyoruz.

Şerbetli tatlı hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

Ev baklavası yaparken hamurunu en az dört, beş saat önceden hazırlamalısınız. Daha sonra hamurun üzerini nemli bir bezle kapatıp dinlendirmelisiniz. Aksi taktirde hamurunuz kolay açılmaz ve kalın olur. Tavsiye ettiğimiz şekilde ise ince ve kolay bir şekilde açılabilen hamur elde edebilirsiniz.

Kızartılarak hazırlanan şerbetli tatlıların çıtır çıtır olması nişasta ve sirke sayesindedir. Bu yüzden kızartarak hazırlayacağınız bir tatlı tarifi için hamur karışımına mutlaka nişasta ve sirke eklemelisiniz.

Tatlıların üzerine döktüğünüz eritilmiş tereyağını mutlaka süzmeniz gerekiyor. Aksi taktirde tereyağının içerisindeki bulunan kazein denilen süt köpükleri yüzünden fırında kızarırken üzerinde benek benek yanıklar oluşabilir.

Pandispanyası olan bir şerbetli tatlı hazırlarken şerbeti önceden hazırlamanız gerekir. Çünkü pandispanya dinlendirilmesi gereken bir hamur değildir ve bu yüzden şerbeti soğutmak için vaktiniz olmayacaktır.

Tatlının sıcak, şerbetin soğuk olması şerbetli tatlıların altın kuralıdır. Tatlı sıcakken bir köşede oda sıcaklığında soğuttuğunuz şerbeti üzerine dökerseniz hem tatlı dağılmaz hem de şerbet her yerine işlenir. Fakat şekerpare gibi kurabiyemsi tatlılarda şerbetin de tatlının da sıcak olması gerekir. Hatta şerbeti verdikten sonra tepsinin üzerini kapatıp şerbetin daha güzel bir şekilde içine işlenmesini sağlamalısınız.

Şerbetin içerisine mutlaka limon suyu eklemek gerekir. Çünkü limon suyu şerbetin kristalize olmasının önüne geçer. Aynı zamanda limonu şeker ve su kıvama gelince ilave etmeniz gerekir. Yoksa şerbet ekşi bir tada sahip olur. Ayrıca şerbeti karıştırırken yalnızca tahta kaşık kullanmaya özen göstermeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.