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TIMETURK / GENEL / Seray Sever kaç aylık hamile? Seray Sever ne zaman doğum yapacak?

Seray Sever kaç aylık hamile? Seray Sever ne zaman doğum yapacak?

Seray Sever kaç aylık hamile? Sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever'in hamileliği gündeme oturdu. Sevenleri tarafından merakla takip edilen hamilelik sürecinin ne zaman son bulacağı da merak ediliyor. Peki ama Seray Sever son günlerde neden gündem oldu, ne paylaştı? İşte merak edilen Seray Sever haberi...

2 Saat Önce
2022-02-14 16:27:23
Seray Sever kaç aylık hamile? Seray Sever ne zaman doğum yapacak?

Seray Sever kaç aylık hamile? Sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever'in hamileliği gündeme oturdu. Sevenleri tarafından merakla takip edilen hamilelik sürecinin ne zaman son bulacağı da merak ediliyor. Peki ama Seray Sever son günlerde neden gündem oldu, ne paylaştı? İşte merak edilen Seray Sever haberi...

Seray Sever kaç aylık hamile?

Seray Sever (48), 2018 yılında Eray Sünbül (38) ile nikah masasına oturmuştu. Seray Sever şu an 6 aylık hamile. Kendinden küçük eşiyle gündeme oturan Sever, mutluluk pozlarını her daim paylaşıyor.

Seray Sever sosyal meyda hesabından "Maşallah" notuyla aşağıda bulunan fotoğrafını paylaştı. İkiz bebek bekleyen Sever'in ne zaman doğum yapacağı konusunda bir açıkalama gelmedi.

seray severin yeni paylaşımı .

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